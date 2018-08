Galați: Doi cetățeni ai R. Moldova, reținuți pentru trecere ilegală a frontierei și tentativă de tâlhărie

21:20

„Cred că protestul de duminică nu are nicio legătură cu invalidarea alegerilor din Capitală, dar e o încercare de a profita de valul viitoarelor alegeri. Sunt aceiași oameni care au fost parteneri din 2009, apoi oponenți, apoi iar parteneri, și acum cică iar se războiesc și reprezintă elemente diferite. [...] Noi, cetățenii, trebuie să ne punem întrebarea, ce avem cu ei? [...] Nu am mari așteptări de la acest protest. E un pas electoral, o luptă între foștii partenerii și nu are nimic în comun c...