Peste 50 de mii de cărți de la cele mai importante edituri din România și Republica Moldova te așteaptă la Bookfest

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează că festivitatea primului sunet de an școlar va avea loc în acest an la 3 septembrie, cu începere de la 08.30. Totodată a fost anunțată și tema de discuție în cadrul tradiționalei ore de dirigenție.