120 de ambarcaţiuni străine scufundate într-o campanie de combatere a pescuitului ilegal în indonezia

Capricorn. Aceste femei sunt cele mai ambitioase din zodiac si sunt foarte perfectioniste. Sunt determinate si acest lucru le face sa impresioneze de fiecare data. Sunt cele mai gentile si dulci femei si se vor oferi pe tava barbatului pe care il iubesc.Desi nu ai spune la prima vedere, aceste vei sunt innebunite dupa aventuri si provocari, inclusiv in dormitor. Sunt ambitioase, iar daca au pus ochii pe un barbat vor face orice sa ii atraga atentia, insa nu vor rani niciodata o alta persoana pentru binele lor. Uneori sunt extrem de sensibile, dar nu lasa sa se vada acest lucru. Daca ai in viata ta o astfel de femeie, ar fi indicat sa nu o lasi niciodata sa plece pentru ca vei regreta mai tarziu. Taur. Nativele nascute sub acest semn zodiacal au capacitatea de a transforma totul in aur si gasesc intotdeauna tot ce este mai bun in oameni. Se gandesc ca orice om are suflet bun si nu concep ca exista oameni care au intentii rele. Aceste femei au grija sa transforme viata unui barbat in bine si ii vor aduce linistea si pacea de care are nevoie. Le place sa fie rasfatate si apreciate, dar nu sunt egoiste si isi rasfata si ele partenerul la randul lor. Barbatul care are norocul sa aiba o astfel de femeie in viata lui, va avea parte de multa dragoste si afectiune. Va fi pus pe primul loc si niciodata nu va fi nevoie sa-i spuna iubitei lui ce-l deranjeaza sau ce-l supara pentru ca aceasta va sti fara sa fie nevoie sa zica ceva. Fecioara. Aceste femei sunt doamne in tot sensul cuvantului. Arata impecabil tot timpul, stiu cum sa vorbeasca si sunt foarte inteligente. Vor sa cunoasca cat mai multe din orice domeniu si incearca sa acumuleze cat mai multe informatii. Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt rationale si nu se lasa niciodata conduse de sentimente. Odata ce i-ai castigat inima acestei femei, va fi pentru totdeauna. Nu sunt adeptele aventurilor si vor fi fidele pana in ultimul moment. Fecioarele sunt extrem de altruiste si ii vor ajuta pe cei dragi de fiecare data. Chiar daca suni o femeie fecioara la 2 dimineata sa-i ceri ajutorul, se va trezi si te va ajuta.