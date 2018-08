Ucraina va propune R.Moldova să construiască un pod peste râul Nistru

12:40

Muzica clasică a răsunat din nou între secularele turnuri ale cetății Tighina. Spre deliciul publicului meloman, Orchestra Națională de Tineret a Moldovei (MNYO) s-a întors la cetate cu turneul „La La Play". De data aceasta, la invitația gazdelor. Ca și în 2017, evenimentul a fost organizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE), în cadrul […]