Susţinători ai cineastului ucrainean Oleh Sențov și-au întețit acțiunile prin care cer eliberarea lui din detenție în Rusia

14:00

Zeci de oameni au scandat lozinci antiguvernamentale la Praga la principala manifestare oficială de comemorare a invaziei sovietice din 21 august 1968, care a pus capăt reformelor cunoscute ca Primăvara de la Praga. Premierul Andrej Babiš, despre care agenția slovacă de cercetare a dosarelor poliției secrete comuniste spune că a fost agent StB, a fost fluierat pe tot parcursul discursului rostit în fața sediului radioului public, care a jucat un rol cheie în evenimentele din urmă cu 50 de ani. Oamenii au scandat „Rușine!”, iar unii purtau pancarte cu aluzii la trecutul de „securist” al lui Babiš, care conduce în prezent un guvern de coaliție sprijinit și de comuniști. Multimiliardarul Babiš și-a constituit o mișcare populistă cu care a câștigat ultimele alegeri și este potrivit sondajelor cel mai popular politician din Cehia, dar își are electoratul mai ales în orașele mai mici și la țară. Ceremonia de la radioul ceh are loc în fiecare an, de la căderea comunismului, dar nu a fost marcată niciodată de asemenea proteste.