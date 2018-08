Fenomenul ceresc misterios s-a dovedit a fi inexplicabil

19:00

Abdelhak Nouri a iesit din coma, la peste un an dupa ce s-a prabusit pe teren, in timpul unui amical al lui Ajax.Potrivit familiei, jucatorul in varsta de 21 de ani intelege si poate comunica prin miscari ale capului, dar nu poate sa-si miste deloc corpul!"Situatia sa e mai buna ca acum cateva luni. Totusi, din punct de vedere fizic e foarte dificil. Forma sa fizica se deterioreaza pentru