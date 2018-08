Participă la ultima ediție de Tennis Table Tournament din această vară și câștigă premii răcoritoare

16:45

Universitatea Internaţională din Virginia (VIU) este o instituţie de învăţământ privată, fondată în 1998, care dispune de opt şcoli cu multiple specialităţi în domenii, precum businessul, sistemele IT, dezvoltarea profesională, afacerile internaţionale, științe în educație, științe lingvistice și altele. În cadrul VIU pot fi acordate a.n. burse regionale, de până la 18 la număr.