11 motive pentru care alimentele crude vă ajută să pierdeți în greutate

În primul rând, va trebui să țineți cont de ceea ce este normal pentru copilul dumneavoastră. Nou-născuții mănâncă des, mai ales dacă sunt alăptați. Scaunul bebelușului se poate schimba în funcție de ceea ce a mâncat mama, dacă aceasta alăptează. Odată ce începeți să consumați alimente solide, veți descoperi că acesta devine mai dens, dar se poate schimba uneori, în funcție de dieta dumneavoastră. În aceste condiții este greu să vă dați seama dacă bebelușul are sau nu diaree. Iată cum v-ați putea da seama: Un scaun ocazional, care este mai subțire decât în mod obișnuit pentru copilul dumneavoastră, nu trebuie să vă îngrijoreze. Dacă însă copilul merge des la baie, scaunele fiind mai apoase decât de obicei , cel mai probabil are diaree. Cele mai multe cazuri de diaree în Statele Unite sunt relativ ușoare și nu reprezintă o amenințare majoră de sănătate, atâta timp cât copilul nu ajunge să fie deshidratat. Însă deshidratarea poate fi foarte gravă, chiar fatală pentru un copil. Deci, este esențial să vă asigurați că bebelușul primește cantitatea necesară de lichide. Ce provoacă diareea? Lista cauzelor este lungă. Diareea bebelușului poate fi provocată de o infecție virală sau bacteriană. Poate fi și rezultatul unui parazit, al unui tratament antibiotic sau altceva. Infecțiile virale Orice virus - cum ar fi rotavirus, adenovirus, calicivirus, astrovirus și gripă – poate provoca diaree însoțită de vomă, dureri abdominale, febră, frisoane. Infecție bacteriană Bacteriile - cum ar fi Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Campylobacter, E. coli- pot fi responsabile de diaree. Dacă micuțul are o infecție bacteriană, poate avea diaree severă, însoțită de crampe, sânge în scaun și febră. Deci, dacă copilul are aceste simptome, duceți-l la medic. Va examina și va evalua o infecție bacteriană. Infecții ale urechii În unele cazuri, o infecție a urechii (care poate fi virală sau bacteriană) poate fi vinovată de provocarea diareii. În acest caz, este posibil să observați, de asemenea, că bebelușul devine agitat și își trage urechile. Poate vomita și nu are poftă de mâncare. Paraziți Infecțiile parazitare pot provoca, de asemenea, diaree. Giardiaza, de exemplu, este maladie cauzată de un parazit care trăiește în intestin. Simptomele pot include balonare, diaree și scaune maro. Aceste tipuri de infecții se pot răspândi cu ușurință, iar tratamentul implică un medicament special, astfel încât bebelușul dumneavoastră va trebui să fie văzut de un medic. Antibiotice Dacă bebelușul are diaree în timpul sau după un curs de antibiotice, acesta poate fi legat de medicamentul care distruge bacteriile bune din intestine împreună cu bacteriile care cauzează problema. Discutați cu medicul despre alternative și remedii. Prea mult suc Prea mult suc (în special sucul de fructe care conține sorbitol și niveluri ridicate de fructoză) sau prea multe băuturi îndulcite pot supăra burtica bebelușului și îl pot face să aibă scaune dese. Academia Americană de Pediatrie (AAP) vă recomandă să nu dați copilului suc înainte de vârsta de 1 an. Formula necorespunzătoare pentru copilul dumneavoastră poate provoca de asemenea, diaree. Deci, asigurați-vă că adăugați cantitatea potrivită de apă atunci când o amestecați. Alimentele O alergie alimentară (în care sistemul imunitar al organismului răspunde la proteinele alimentare normale inofensive) poate provoca reacții ușoare sau severe imediat sau în câteva ore. Simptomele pot include diaree, gaze, dureri abdominale și sânge în scaun. În cazuri mai severe, o alergie poate provoca, de asemenea, urticărie, erupție cutanată, balonare și dificultăți de respirație. Proteina din lapte este cel mai frecvent alergen alimentar. Alți alergeni alimentari obișnuiți includ ouă, arahide, soia, grâu, nuci, pește și crustacee. Dacă bănuiți că bebelușul dumneavoastră ar putea avea o alergie alimentară, discutați cu medicul. Intoleranță alimentară O intoleranță alimentară (uneori numită sensibilitate la hrană) este o reacție anormală care nu implică sistemul imunitar. Un exemplu, de sensibilitate la alimente este intoleranța la lactoză. Când este lactoză în intestin, poate provoca simptome precum diaree, crampe abdominale, balonare și gaz. Simptomele încep, de obicei, între o jumătate de oră și două ore după consumarea produselor lactate. Otrăvire În cazul în care bebelușul are diaree și vărsături și credeți că sunt cauzate de substanțe chimice sau plante, chemați imediat Urgența. Sunați la 112 dacă devine inconștient sau întâmpină dificultăți de respirație. Alte simptome pot include oboseală și convulsii. Cum ar trebui să tratez diareea bebelușului meu? Păstrați-vă bebelușul hidratat. Dacă nu are vomă, continuați să-i dați lapte matern. Evitați lichidele îndulcite, cum ar fi sucurile, băuturile atletice și sucurile de fructe nediluate. Copilului mai mare oferiți-i mese echilibrate. O dietă normală include carbohidrați complecși (cum ar fi pâinea, cerealele și orezul), carnea slabă, iaurt, fructe și legume. Dacă micuțul refuză să mănânce, nu vă faceți griji. Atâta timp cât rămâne hidratat, apetitul său va reveni într-o zi sau două. Hrăniți bebelușul cu iaurt. Studiile au arătat că culturile de bacterii vii ce se conțin în iaurt, reprezintă o modalitate sigură și eficientă de reducere a cantității și duratei diareii. În cazul în care bebelușul consumă deja alimente solide, simplu, fără îndulcire, iaurtul de lapte integral este o modalitate ușoară de a trata problema, mai ales dacă bebelușul dumneavoastră iubește gustul acestuia. Doar asigurați-vă că procurați iaurt care conține lactobacil sau culturi vii. Schimbați scutecele în mod regulat. Folosiți și creme de scutece. Este bine să-i dau copilului meu un medicament anti-diaree pentru adulți? Nu, nu-i oferi copilului medicamente anti-diaree, dacă medicul nu le prescrie. Aceste medicamente pot fi periculoase pentru copii. Când trebuie să sun doctorul? Sunați imediat medicul, dacă bebelușul are până la 3 luni și are diaree. Dacă are peste 3 luni, sunați medicului, dacă copilul are diaree și nu pare ca situația să se îmbunătățească după 24 de ore. De asemenea, cereți ajutorul doctorului, dacă bebelușul are diaree și oricare dintre următoarele simptome: Vomită de mai multe ori Semne de deshidratare - cum ar fi gura uscată, lipsa scaunului umed timp de șase ore sau mai mult și plâns fără lacrimi. Sânge în scaun sau scaun negru. Febră - 38,3 grade Celsius sau mai mare, dacă are între 3 și 6 luni, febră 39,4 grade C sau mai mare, dacă are 6 luni sau mai mult. Precauții: Spălarea frecventă a mâinilor este cea mai bună soluție, deoarece microorganismele care provoacă diaree trec ușor de la mână la gură. Manipularea unui scutec murdar, de exemplu, poate transfera aceste microorganisme pe mâini înainte de a șterge gura copilului. Bebelușul poate avea, de asemenea, o infecție în gură, care provoacă diaree. Aceasta se transmite odată cu atingerea jucăriilor sau a altor obiecte care au fost contaminate cu scaunul unui copil infectat. Spălați-vă bine mâinile timp de cel puțin 15 secunde cu săpun și apă caldă. Spălați frecvent și mâinile bebelușului. De asemenea, asigurați-vă că urmați practici de pregătire și gătire în condiții de siguranță.