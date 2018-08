Nu ţi-a răspuns la mesaj? Află DE CE, în funcţie de zodia lui

15:15

BERBEC Persoanele nascute sub zodia Berbecului sunt energice si in cautare de aventura. Daca nu gasesc acasa ceea ce au nevoie, pleaca in alta parte. Acorda-i atentie si afectiune si nu va dori sa paraseasca domiciliul conjugal. GEMENI Persoanele nascute in zodia Gemenilor cauta stimulare intelectuala, conversatie, conectare cu partenerul. Daca insala, este mai mult ceva emotional decat la nivel fizic. Se pot angaja in relatii adulterine virtuale pe chat, email, site-uri de sex. Pentru a-l tine conectat, incearca sa vorbesti cat mai sexy. RAC Sensibili si draguti, Racii nu insala, de regula. Insa, motivul numarul 1 pentru care multe persoane nascute in zodia Racului au inselat a fost lipsa increderii de sine. Racii calca stramb ca sa-si stimuleze ego-ul. LEU Un Leu vrea sa fie tot timpul in centrul atentiei si va cauta atentia in alta parte daca nu o are acasa. Atunci cand insala Leii o fac cu o versiune mai tanara a partenerului. SCORPION Misterios si pasional, Scorpionul este declarat adulterinul zodiacului. Lucrurile nu stau, insa, chiar asa. Scorpionii pot fi foarte fideli, chiar daca sunt stapaniti de dorinte carnale.