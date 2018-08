Lista CÂȘTIGĂTORILOR Premiului Naţional 2018! Viorel Mardare – desemnat pentru creația originală în arta filmului publicistic și promovarea imaginii R. Moldova!

14:10

Bloggerița Cristina Gheiceanu, în ultimele săptămâni a cam fost absentă pe on-line, iar, ieri, a decis să facă lună în această situație. Ea a mărturisit că a fost infectată de o căpușă și face tratament, informează SHOK.md. „3 saptamani in urma, in timp ce eram asezata pe o banca in parc, m-am atins cu mana […]