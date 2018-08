Mișcarea de Rezistență ACUM: Protestul din 26 august din PMAN va continua și pe 27 august

08:50

Preşedintele Asociaţiei „Pro-Ortodoxia" Ghenadie Valuţă a fost recunoscut vinovat de instigare la discriminare pe criterii de orientare sexuală şi convingeri. Judecătoria Anenii Noi l-a obligat să-şi aducă scuze publice după ce a stropit-o cu agheasmă pe coordonatoarea de programe a centrului GENDERDOC-M, Angela Frolov. Decizia vine după ce preotul a stropit cu agheasmă participanții unei […]