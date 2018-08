Primăria capitalei alocă fonduri suplimentare pentru grădinițe

10:00

Albumul 'Their Greatest Hits 1971-1975' semnat de Eagles a devansat celebrul 'Thriller' al lui Michael Jackson, a anunţat luni Recording Industry Association of America (RIAA), asociaţia industriei muzicale din SUA. Albumul de hit-uri a obţinut 38 de certificări disc de platină, ceea ce echivalează cu 38 de milioane de copii vândute în format fizic sau pe platformele de streaming de la lansarea sa, în februarie 1976. "Thriller", semnat de regretatul Michael Jackson, a ajuns astfel pe locul al doilea în topul celor mai vândute albume din toate timpurile, cu circa 33 de milioane de copii comercializate de la lansarea sa, în 1982. Eagles a dominat topurile americane în anii 1970 cu hituri precum 'Take It Easy', 'One of These Nights' şi 'Hotel California'. Trupa, cu peste 150 de milioane de albume comercializate în toată lumea, a intrat în 1998 în panteonul rockului Rock and Roll Hall of Fame şi se află în prezent în turneu.