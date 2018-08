11 moduri naturale sa scapi de durerile de cap

01:00

Keith Grant din Irlanda de Nord a cîștigat concursul de frumusețe „Teen Ultimate Beauty of the World”. Tînăra cu sindromul Down a devansat 39 de concurenți și a devenit regină frumuseței, potrivit lui Mirror. Concursul de frumusețe „Teen Ultimate Beauty of the World”, care este sponsorizat de organizația de binefacere Make-A-Wish, se poziționează drept competiție pentru toți. Participantele la co