Când teama de boală devine o boală în sine. Cum să înţelegem trăirile unei persoane bolnave?

Traim in planul Actiune Reactiune, cunoscut si sub numele de Planul Demonstratie in care Constiinta Creeaza Realitatea. Manifestam si magnetizam oameni si evenimente in vietile noastre potrivit constiintei proprii. Aceste 7 oglinzi eseniene ne ajuta sa intelegem modul de functionare a acestui proces. Putem folosi experientele negative precum treptele unei scari care ne ajuta sa ajungem la vindecare si imputernicire. „Cand viata iti pune in drum pietre,foloseste-le pentru a construi scari”. Prima oglinda Reflecta persoana care esti. Iti dezvaluie ce faci gresit sau de ce esti ranit ori de ce te afli in eroare. A doua oglinda Reflecta motivul pentru care ii judeci pe ceilalti. Este vorba despre o problema emotionala, ceva ce te-a ranit in trecut si peste care nu ai putut trece. Este bine sa discerni; totusi daca judeci si condamni, vei atrage n viata ta exact ceea ce condamni. A treia oglinda Reflecta ceea ce ai pierdut, ai renuntat sau ti s-a luat. Cand vezi la cineva un lucru pe care il doresti sau iti place de fapt este vorba despre ceva ce ai pierdut, ai renuntat sau ti s-a furat. Orice relatie este o relatie cu tine insuti si adesea incerci sa recuperezi ce ai pierdut, ai renuntat sau ti s-a luat atunci cand erai copil. Poate fi vorba despre bucurie, inocenta, onestitate, integritate, curaj sau dragoste. Toate acestea pot fi recuperate din interiorul tau. A patra oglinda Reflecta iubirea uitata. Poate fi vorba despre un stil de viata, o relatie nefinalizata sau pierduta. Sau poate fi o concluzie gresita trasa in urma unei experiente din trecut. Aceste evenimente se vor repeta pana cand vei intelege ce trebuie sa intelegi, iar concluzia corecta va fi inregistrata in suflet sb forma de intelepciune. A cincea oglinda Reflecta tata/mama. Se spune adesea, ca te casatoresti cu tatal sau mama. Si ca adesea devii asemeni lor si folosesti aceleasi modele sanatoase/nesanatoate pe care le-ai invatat in copilarie. Parintii sunt dumnezei pentru copiii lor. Si, de cele mai multe ori, reflecti aceleasi relatii cu ceilalti, pe care le-au avut parintii tai. A sasea oglinda Reflecta nevoia de Intuneric sau ceea ce adesea poarta numele de Noaptea Intunecata a Sufletului. Acest lucru are loc atunci cand trebuie sa infrunti cele mai mari provocari, frici avand la indemana instrumentele si intelegerea pentru a le confrunta. Dumnezeu nu-ti da mai mult decat poti duce si poti alege sa privesti fiecare experienta ca pe o manifestare a puterii lui Dumnezeu ori sa fii o victima. A saptea oglinda Reflecta perceptia de sine. Ceilalti te vor percepe si te vor trata asa cum te percepi si te tratezi tu insuti. Daca ai o imagine de sine scazuta si nu iti „vezi” intelepciunea si frumusetea nici ceilalti nu o vor face. Daca esti suparat, acru su lipsit de iubire fata de ceilalti si ceilalti vor reactiona la fel in preajma ta. Daca iti schimbi perceptia de sine, vei schimba lumea. Poate ca este timpul sa fii bun, iubitor si plin de compasiune fata de tine insuti si fata de ceilalti. Nu uita o vorba inteleapta: „Singurul motiv pentru care cineva are putere asupra ta este cand doresti ceva de la persoana respectiva”. Poate ca acel ceva este dragoste, bucurie sau o conexiune cu persoana respectiva? Sursa