OPINIE // Protestele din 26 august ar putea să nu aducă schimbări pentru societate

Anul 2018 este momentul în care se punctează decisiv necesitatea restabilirii unității naționale prin adoptarea proiectului de țară al României: unirea cu Republica Moldova. 2018 este despre fapte, este despre Basarabia, iar prin aceste idei s-au pus bazele Alianței pentru centenar, care astăzi împliniește un an de la fondare. „2018 este despre Basarabia"