Regizorul Viorel Mardare, diagnosticat cu o forma agresiva de cancer, a fost desemnat castigator al Premiului National la categoria creatia originala in arta filmului publicistic si promovarea imaginii Republicii Moldova

Premiul National se acorda anual in semn de gratitudine pentru rezultate in diverse domenii. Cele zece personalitanti marcante vor fi premiate vineri cu cate 100 de mii de lei. Viorel Mardare a fost diagnosticat cu cancer la mijlocul acestei veri. Pentru acesta s-a pornit o campanie de colectare de fonduri, iar in doar doua zile s-a adunat o suma record de peste 100 de mii de euro....

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Газета