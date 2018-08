Proiectul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost aprobat de Guvern

18:20

Daca pana acum te puteai plimba liber in jurul legislativului, de curand intrarea din spatele parlamentului a fost securizata cu doua turnichete, o poarta de fier si un gard de doi metri si jumatatate. Astazi muncitorii lucrau de zor.Mai urmeaza sa fie amplasate si portile de la parcarea parlamentului."Parlamentul s-a ingradit. Doamne fereste. Ei se tem de cei care i-au ales. Parca e la inchisoare.""E frumos gardul.""Parlamentarilor le este frica sa nu se intample acelasi lucru ce s-a intamplat cu presedentia.""Persoanele care se afla in aceasta cladire sunt reprezenatntii poporului si ar trebuie sa fie accesul liber si deschis. Hotul se teme de hot."Nu este clar insa daca deputatii vor avea nevoie de un card special ca sa intre in legislativ. Constructia gardului din jurul Parlamentului a inceput in decembrie anul trecut. Ulterior, o parte din temelia acestuia a fost demolata pentru ca sa fie facuta o parcare pentru deputati.