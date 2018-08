Prima poză cu Leanka și Gheorghe Grâu. Actrița nu mai este supărată pe tatăl său (Foto)

14:15

Îi auzisem pe mai mulți (inclusiv pe tatăl meu) care au fost la Putna că atunci când pășeau în mănăstire simțeau ceva cu totul deosebit, o energie care trece prin tine și te încarcă pozitiv. Săptămâna trecută în sfârșit am ajuns și eu în mănăstirea fondată în 1466 de către Ștefan cel Mare. Deși eram după un drum lung, imediat după ce am ajuns la Putna am uitat de oboseală, ba mai mult, parcă îmi venea să alerg dintr-o parte în alta a mănăstirii. Desigur că nu poate să nu te influențeze faptul că...