Ministrul Gaburici: Dispariția mașinilor de taxi este o dovadă că mulți activau ilegal. Cer soluții concrete

10:40

Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea și condamnă intensificarea în regiunea transnistreană a activităților militare a trupelor de ocupație a Federației Ruse, inclusiv a celor ofensive cu implicarea elementelor de forțare a râului Nistru. Verzii declară că acest comportament provocator încalcă mecanismul stabilit de asigurare a stabilității în Zona de Securitate și […] The post Partidul Verde Ecologist: Exercițiile militare din Transnistria creează insecuritate în jurul depozitului de muniții de la Cobasna appeared first on Moldova.org.