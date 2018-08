Elon Musk este presat să se despartă de cântăreața Grimes ca să rămână în fruntea companiei!

09:15

1. Chişinău, sectorul Botanica, s. Dobrogea: str. Alexandru Donici, Chişinăului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Salcîmilor, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Serghei Lazo str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tineretului str-la, Viitorului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17.30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Burebista, Costache Conache, Cuza-Vodă, Fintina Schinului, Hotin, Hotin str-la, Independenţei, Mihail Frunze, Plaiului, Plaiului str-la, Renaşterii, Serghei Lazo, Sîngera, Suveranitatii, Tineretului, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17.30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Fîntîna Schinului, Sfatul Ţării, str şi str-la Suveranităţii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Industrială 1 - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani: bd. Ştefan cel Mare 154 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 - în intervalul de timp între 09:10 - 11:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Ioana Radu 29, V. Lupu 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Feroviarilor, Gh. Ghimpu, Grădinilor, Popilor, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Armenească 45, Ştefan cel Mare 75, 77, V. Alecsandri 115/1, 111/1, 24, 68, 72, 74, 106, 107, 109, 111, 113, 115, V. Micle 1, 1/1, 1/2, 1A, 7, 9 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci: str. Constantin Chiroşca, Florilor, Grigore Vieru, Serelor, Valeriu Cupcea, Voluntarilor str-la - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Albişoara 999, Cantonului 2-24, 35-49, 54-72, Columna 171, M. Viteazul 29, 20, Petricani 84, 86 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. s. Grătieşti: str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Alba Iulia, Andrei Mureşanu, Andrei Mureşanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucovinei, Calea-Orheiului, Catalan, Constantin Brîncuşi, Dragoş Vodă, Drumul Alegei, Fîntînilor, Gheorghe Meniuc, Gratiesti, Gratii Stefan, Gribov, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Griului, Independenţei, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Istrati, Mărţişor, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Mioriţa, Mitropolit Petru Movilă, Nicolae Labiş, Nicolae Moroşanu, Nicolae Testemiţeanu, Olimpică, Prieteniei, Primaverii, Prof. Ion Dumeniuk, Sf.Treime, Suceava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Viilor, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: str. Florilor, Grătieşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 10. Anenii Noi: s. Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 20:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Maximovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 11. Basarabeasca: s. Abaclia: str. Cogîlnic, Şcolinaia, A. Mateevici, Independenţei, Lev Tolstoi, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, s.Sadaclia, Sovetscaea, Voczalinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 12. Cahul: s. Brînza: str. Boris Glavan Brinza Sat Cutuzova Drujbî Fîntînele Fructovaea Gheorghi Jucov Lenin Mihai Eminescu Novaea Pobedî, s. Slobozia Mare: str. Cosmonauţilor, Gheorghe Coşbuc, Independenţei, Ion Creangă, Lenin Str-La, Livezilor, Mihai Eminescu, N.Trifan, Nuferilor, Plugarilor, Pogranicinaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt., Tineretului, Uliţa Mare, Unirii, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric" s. Brînza: str. Comsomoliscaia, Lenin, Molodejnaia, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Valeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tartaul de Salcie - în intervalul de timp 12:00 - 13:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Zîrneşti - în intervalul de timp 10:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 13. Cantemir: s. Plopi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 14. Comrat (UTA Găgăuzia): str. Fedko, Gavriliuc, Grigore Cotovschi, Pobeda, Serghei Tiulenin, Şevţov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Comrat or. Comrat: str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30, pentru conectarea clienţilor noi s. Beşghioz: str. 1 Mai, Irîşcova, Iurie Gagarin, Karl Marx, Lenin, Lesnaea, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, Novaea, Orehovaea, Polevaea, Serghei Lazo, Stepnaea, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Copceac: str. Grigore Cotovschi, Pavlova, Serghei Lazo - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 15. Călăraşi: str. 1 Mai, 31 August, Biruinţei - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:50, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 16. Căuşeni: or. Căinari: str. Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Căinari, Cîmpurilor, Costache Negraia, Decebal, Florilor, Gării, Ion Cozmin, Izvoarelor, Leonidov, Păcii 1 str-la, Padurilor, Prieteniei, Ştefan Vodă, Vasile Lupu, Vladimir Coliban, Vladimir Coliban str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Baurci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căinari Gara, s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Zolotievca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Alexei Şciusev str-la, Calea Basarabiei, Calea Ştefăneştilor, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Mihai Eminescu bd., Mira 4 str-la, Păcii str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp 14:30 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Fîrlădeni - în intervalul de timp 09:30 - 13:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 17.Cimişlia s. Ecaterinovca - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Ciucur-Minjir - în intervalul de timp 11:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Başcalia: str. 28 Iunie, Bessarabscaea, Boris Glavan, Sadovaea, Unirii, Zelionaia - în intervalul de timp 13:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 18. Criuleni: s. Cruglic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Hruşova - în intervalul de timp 13:30 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Slobozia-Duşca - în intervalul de timp 08:45 - 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 19. Hînceşti: s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, Şelepukina, A. Lăpuşneanul, Ioana Iakir, Pobeda, Sovetov, str-la Sovetov - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Pereni - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sărata Galbenă: str. B. Glavan, Criucova, M. Eminescu, M. Frunze, Pervomaiscaia - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Calinina, Ioana Iakir, Lenin, Mihail Frunze, Mira, Nahimova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Sverdlova - în intervalul de timp 13:30 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Lăpuşna: str. Alexandru Lăpuşneanu, Duminica Mare, Molodejnîi str-la, Podiş, Sfînta Treime - în intervalul de timp 13:00 - 15:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 20. Ialoveni: s. Alexandrovca - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bardar - în intervalul de timp 16:30 - 17:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Ulmu - în intervalul de timp 14:30 - 16:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 21. Leova: s. Beştemac, s. Piteşti, s. Troian, s. Troiţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 22. Nisporeni: s. Bălăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cioreşti, s. Vulcăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Vărzăreşti - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 23. Orhei: str. 31 August 1989, 31 August 1989 2 str-la, Călăraşi, Codreanca, Codru, Decebal, Dragoş Vodă, Nicolae Milescu Spătaru, Petru Rareş, Tineretului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. 31 August, Codru, Decebal - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Dorobanţilor, Meşteşugarilor, Valul lui Troian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Lucăşeuca, s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Orhei: str. Junimii, Maxim Gorki str-la, Stanislav Trofim Buzu, Salcilor, Vasile Lupu - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Lopatna - în intervalul de timp 11:00 - 12:40, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Piatra - în intervalul de timp 15:00 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 24. Străşeni: s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cioreşti, s. Vulcăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Micăuţi, s. Gornoe - parţial în intervalul de timp între 05:00 - 07:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Zubreşti - în intervalul de timp 12:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului or. Străşeni: str. Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Cetatea Albă, Chişinăului, Gavriil Musicescu, Prieteniei, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 25. Ştefan Vodă: s. Carahasani: str. Ciapaeva, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Molodejnaea, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Răscăieţii Noi: str. Lenin, s.Răscăieţii Noi, Tinereţii - parţial în intervalul de timp între 12:40 - 15:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Boris Glavan str-la, Colhoznaea, Dimitrie Cantemir str-la, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Oseni str-la, Primăverii, Raisa Varan, S.Slobozia, Selişte str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Vodă, Tinereţii, Trandafirilor, Vasilii Jukovski, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Lazo - în intervalul de timp 09:00 - 16:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 26. Taraclia: str. 60 Ani Ai U.R.S.S., Dimitrov, Donskoi, Fontanaia, Inzov General, Karl Marx, Lenin, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Minin, Molodejnaea, Nahimov, Novopojarskaia, Ostrovscogo, Partizanilor, Piotr Ceaikovski, Polevaea, Poştei str-la, Sadovaea, Sadovaea str-la, Serghei Kirov, Serghei Kirov str-la, Suvorov, Şmidt, Timireazev, Ucraina, Vodoprovodnaea, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciumai: str. Gagarin, Matrosov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Corten: str. S. Kirov, Dimitrova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Tvardiţa: str. Iurie Gagarin, Sadovaea, Tvardiţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 27. Teleneşti: s. Brînzenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:20, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ineşti - în intervalul de timp 08:45 - 11:15, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.