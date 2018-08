Un om de afaceri din Marea Britanie oferă un milion de lire pentru un nou referendum pentru Brexit

14:20

Pe 14 august, grupul operativ de trupe ruse, aflat ilegal în regiunea transnistreană, a efectuat antrenamente pe Nistru. Aplicațiile militare cu forțarea râului Nistru presupun pregătirea tehnicii blindate și TAB-urilor. Potrivit expertului în securitate, Rosian Vasiloi, acțiunile din 14 august au fost niște pregătiri de exercițiu, care ar putea avea loc până la finalul acestei […]