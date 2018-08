Un centru de artizanat a fost deschis în satul Pelinia, Drochia, în cadrul primei ediții a festivalului „Zestrea Nordului”

13:00

Ofițeri din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI vor contracta o companie specializată pentru a aduce în Republica Moldova corpul neînsuflețit al bărbatului decedat în urma prăbușirii podului din Genova. IGSU în comun cu reprezentanții secții consulare a țării noastre în Italia vor perfecta toate procedurile necesare pentru a întoarce acasă cadavrul […]