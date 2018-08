Oamenii La La Play. Alexandru Nepotu: „Fără să cunosc notele muzicale, încercam să interpretez piesele preferate la pian”

10:15

Pe parcursul drumului de dor din acest an, tânăra echipă din 15 persoane, realizează 12 inițiative culturale în 12 locații din Moldova, România și Ucraina. La Holercani, Dubăsari, expediția promovat egalitatea de gen alături de Fanfara de Fete.