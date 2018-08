VIDEO // Comportament de "demnitate" al susţinătorilor PPDA la Ialoveni - au aruncat cu sticle în contra-protestatari

20:50

„Din start am spus că acest proiect este unul pentru cetățeni, pentru fiecare locuitor al Republicii Moldova. Am fost conștienți că este un proiect fără precedent, de mare interes public și toată țara va fi cu ochii pe fiecare km de drum reparat. De aceea, am pus accent anume pe calitate, am mers și am verificat personal fiecare tronson cu probleme. Acest proiect a fost și este un examen pentru toți - pentru echipa din Minister, Administrația de Stat a Drumurilor, antreprenori, precum și pentru administrațiile publice locale. Menționez că fiecare tronson este expertizat de laboratorul ASD și dat în exploatare doar după ce trece toate testările”, a punctat ministrul.Chiril Gaburici a mulțumit colegilor Ministerului Economiei și Infrastructurii, în frunte cu secretarul de stat, Anatol Usatîi, echipei ASD, antreprenorilor, drumarilor, dar și fiecărui cetățean care s-a implicat în modernizarea infrastructurii din țară.