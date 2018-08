VIDEO// La cât a ajuns numărul plângerilor penale împotriva violențelor de la protestul de pe 10 august din Piața Victoriei de la București

09:00

1201: Este fondat orașul Riga. 1572: La Paris are loc căsătoria dintre viitorul rege Henric al IV al Franței și Margareta de Valois, fiica lui Henric al II-lea; se așteaptă o reconciliere dintre protestanți și catolici. 1812: Bătălia de la Smolensk. Cu mari pierderi, francezii au învins armata rusă a lui Kutuzov. 1844: Constituirea „Roatei de Pompieri” printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu, la propunerea Departamentului Treburilor din Lăuntru. Serviciul nou-înființat avea o structură militară și era împărțit în șase grupe, cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din Garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 cai, 40 căngi și 50 lopeți de lemn. 1868: Astronomul francez Pierre Jules César Janssen descoperă heliul analizând cromosfera Soarelui în timpul unei eclipse solare totale în Guntur, India. 1877: A apărut "Albina Carpaților". 1920: A fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției SUA care garantează dreptul la vot al femeilor. 1934: Al Capone este transferat la închisoarea federală din Alcatraz, pentru a preveni contactul cu lumea exterioară. 1939: În Germania, moașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începe Programul de eutanasiere nazist. 1940: Cea mai grea zi (germană härtesten Tag; engleză The Hardest Day) din Bătălia Angliei; ambele părți au cele mai mari pierderi. 1941: Ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal și a handicapaților. 1949: România: S-a adoptat Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Hotărârea va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională. 1969: S-a încheiat festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de patru zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 1960. 1988: Într-un discurs de campanie, candidatul american la președinție, George H. W. Bush, face celebra promisiune, "Read my lips: no new taxes". 2008: Tenismanul spaniol Rafael Nadal a devenit Numărul 1 ATP după ce a câștigat turneul de tenis de la Jocurile Olimpice Beijing 2008. În finala turneului olimpic Nadal l-a învins pe chilianul Fernando Gonzalez cu scorul de 6-2, 7-6(4), 6-1 2008: Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, demisionează din cauza amenințării de punere sub acuzare. Nașteri 1606: Maria Anna a Spaniei, prima soție a lui Ferdinand al III-lea, Împărat Roman (d. 1646) 1611: Marie Louise Gonzaga, regină consort a Poloniei (d. 1650) 1692: Louis Henri, Duce de Bourbon, om de stat francez (d. 1740) 1698: Samuel Klingenstierna, matematician și inventator suedez (d. 1765) 1750: Antonio Salieri, compozitor italian (d. 1825) 1774: Meriwether Lewis, explorator american (d. 1809) 1792: John Russell, politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit (d. 1878) 1819: Marea Ducesă Maria Nicolaevna a Rusiei, ducesă de Leuchtenberg (d. 1876) 1830: Franz Joseph I, împărat al Austriei și rege al Ungariei (d. 1916) 1857: Eusebie Mandicevschi, compozitor, dirijor de cor și muzicolog român (d. 1929) 1860: Dimitrie Popovici-Bayreuth, bariton român (d. 1927) 1883: Mihai Ciucă, medic bacteriolog și parazitolog (d. 1969) 1909: Marcel Carne, regizor francez, reprezentant al realismului poetic (d. 1996) 1916: Neagu Djuvara, Istoric român (d. 25 ianuarie 2018) 1922: Alain Robbe-Grillet, scriitor francez și producător de film (d. 2008) 1930: Frank McCourt, scriitor american, laureat al premiului Pulitzer (d. 2009) 1933: Just Fontaine, fotbalist francez, marcatorul celor mai multe goluri la o singură ediție a Campionatului Mondial de Fotbal 1933: Roman Polanski, regizor francez de origine poloneză 1933: Just Fontaine, fotbalist francez 1936: Robert Redford, actor și regizor american 1941: Ilie Motrescu, poet, prozator, publicist român (d. 1969) 1943: Giovani Rivera, fotbalist italian 1952: Patrick Swayze, actor american (d. 2009) 1958: Madeleine Stowe, actriță americană 1966: Ovidiu Ganț, politician român 1969: Edward Norton, actor american 1993: Maia Mitchell, actriță și cântăreață americană Decese 440: Papa Sixt al III-lea 1095: Olaf I al Danemarcei (n. 1050) 1227: Ginghis Han, lider mongol 1276: Papa Adrian al V-lea 1503: Papa Alexandru al VI-lea (n. 1431) 1559: Papa Paul al IV-lea (n. 1476) 1642: Guido Reni, pictor italian (n. 1575) 1657: Varlaam, prelat, mitropolit al Moldovei (n. 1585) 1765: Francisc I, Împărat al Sfântului Imperiu Roman (n. 1708) 1809: Matthew Boulton, om de știință și industriaș englez (n. 1728) 1835: Friedrich Strohmeyer, chimist german, a descoperit cadmiul (n. 1776) 1850: Honoré de Balzac, scriitor francez (n. 1799) 1858: Barbu Lăutarul (Vasile Barbu), cântăreț, cobzar și violonist (n. 1775) 1874: Sir William Fairbairn, inventator scoțian (n. 1789) 1891: Luis Paulsen, șahist german (n. 1833) 1944: Alexandru Șerbănescu, as al aviației de vânătoare române (n. 1912) 1998: Iosif Sava, muzicolog, realizator de emisiuni radio și de televiziune (n. 1933) 2009: Kim Dae-jung, fost președinte al Coreei de Sud (n. 1924) Sărbători Ziua Nationala a Stiintei, in Thailanda în calendarul romano-catolic: Elena, Agapitus și Claudia