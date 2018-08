Năstase, huiduit la Ialoveni! Localnicii l-au acuzat că vrea să devină deputat ca „să revină la furat” (VIDEO)

18:00

Fostul adjunct al Serviciului de Grăniceri, actualmente expert în politici de securitate, Rossian Vasiloi, ar fi fost școlit de KGB și, împreună cu Veaceslav Platon, colegul său de școală, ar lucra în interesele Federației Ruse. Cel puțin, așa arată o investigație a celor de la Proiectul Zeppelin, care au prezentat mai multe documente dintr-un dosar aflat în posesia serviciilor secrete. Sursa încearcă să demonstreze conexiunile care ar fi între Vasiloi și Platon, dar și cu Gheorghe Petic, „răzvrătitul” de la frontieră.Solicitat de Ziarul NAȚIONAL să comenteze aceste acuzații, Rossian Vasiloi a refuzat s-o facă.„23 ianuarie 1990. Tânărul Rossian, în vârstă de doar 16 ani, adresează o cerere (vezi DOC) scrisă într-o rusă perfectă, cu scris de mână, comisarului militar al Armatei Sovietice din raionul Căuşeni, colonelului V. Grab. „Voenkomatele”, comisariatele militare erau în acele timpuri prima instituţie în care armata şi instituţiile de forţă sovietice contactau cu tinerii din URSS, locul unde se făceau selectările pentru recrutare în diferite subdiviziuni militare sovietice. În cerere tânărul roagă să fie admis la Şcoala Superioară de Comandă de Grăniceri din Moscova din subordinea KGB (Comitetul Securităţii Naţionale) al URSS.Rossian Vasiloi anexează la cerere o „Autobiografie” (vezi DOC), la fel scrisă de mână în limba rusă, care seamănă mai mult cu o confesiune, în care evidenţiază că în noiembrie 1987 a devenit membru al organizaţiei komsomoliste VLKSM, Uniunea Tineretului Comunist, aripa tânără a Partidului Comunist sovietic PCUS, dar şi că tatăl său, Nikolai Gheorghevici Vasiloi, este şef adjunct al ROVD Căuşeni şi membru al PCUS. Rossian Vasiloi menţionează şi că „nici el personal, nici părinţii săi nu au fost judecaţi, nu au fost peste hotarele URSS şi în perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei nu au fost în prizonierat şi nu au fost internaţi în servicii”.Recrutul Rossian Vasiloi a fost invitat în faţa comisiei menţionate a KGB şi a fost aprobat pentru recrutare în rândurile KGB al URSS, fiind recomandat ca „având un comportament pozitiv la şcoală, activ la lecţii, însuşeşte materialul repede, dă dovadă de o memorie bine dezvoltată, este atent la orele practice, este direct şi onest, atinge rezultatele pe care şi le propune prin insistenţă şi hărnicie”. Totodată, comisia subliniază că recrutul „este rezistent la influenţă negativă”, „se bucură de respect din partea colegilor de clasă, ia parte activă la viaţa komsomolistă, deţinând în organizaţie funcţia de conducere de „komsorg” (organizator)” şi că în „comitetul de komsorgi” (organul de conducere al organizaţiei komsomoliste) răspunde de pregătirea fizică a komsomoliştilor”.Respectiv, comisia de recrutare a KGB al RSSM îl înrolează pe Rossian Vasiloi, la vârsta de abia 17 ani împliniţi, în rândurile KGB al URSS şi îl selectează pentru înmatriculare la Şcoala Superioară de Comandă de Grăniceri a KGB din Moscova, „purtătoare a Drapelului Roşu şi a ordinului Revoluţiei din Octombrie”.Între timp, dacă elevul Rossian Vasiloi a făcut pasul spre KGB conştient, prietenul său de komsomol de la şcoala rusă din Căuşeni, Veaceslav Platon şi-a pus drept scop să devină jurist. Asta ne-au povestit colegii lui de clasă, cu care am reuşit să discutăm. Aceştia ne-au spus că Slava (cum era numit Platon în şcoală) era un băiat ager, şmecher şi deosebit.Primul obstacol serios în calea planurilor pe care şi le făcuse, să devină jurist, a devenit serviciul militar. În URSS înmatricularea la facultate nu anula şi nici măcar nu suspenda obligaţia tânărului de a-şi face serviciul militar în Armata Sovietică. Iar tânărul komsomolist Veaceslav Platon nu avea de gând să piardă timp cu asta. Primind citaţia de la „voenkomatul” din Căuşeni, exact acel căruia i-a adresat cererea de înrolare în KGB Rossian Vasiloi la 23 ianuarie 1990, Veaceslav Platon elaborează un plan care să-l scape de serviciul militar şi să ducă de nas Armata Sovietică. Acesta decide să îşi falsifice livretul militar pentru a evita înrolarea în armată.Planul care i se părea ideal tânărului a fost repede dejucat de „voenkomatul” din Căuşeni, astfel încât Veaceslav Platon s-a trezit cu dosar penal pentru uz de fals în acte. Acum planurile de viaţă ale lui Slava, de a deveni jurist, erau ameninţate şi mai mult. Cu cazier penal nu avea nicio şansă nu doar să obţină un serviciu în jurisprudenţă, procuratură sau miliţie, dar nici măcar să fie înmatriculat la facultatea de drept.Însă, noile directive ale KGB, de a racola tineri care să fie folosiţi la contracararea Mişcării de Eliberare Naţională din Chişinău, au făcut ca cei din „voenkomatul” şi miliţia de la Căuşeni să-l analizeze pe tânărul falsificator în calitate de recrut, anume pentru aceste activităţi. Plus la calităţile viitorului recrut şi dorinţa lui de a deveni student la drept, exista şi o bază bună pentru racolare, şantajarea tânărului cu dosarul penal care fusese intentat pe numele său. În scurt timp, „voenkomul”, comisarul militar din Căuşeni trimitea la KGB al RSSM de la Chişinău un alt dosar personal, al tovarăşului de komsomol al lui Rossian Vasiloi, Veaceslav Platon.3 august 1991. Cu doar 3 săptămâni înainte de proclamarea independenţei Republicii Moldova de URSS, Veaceslav Platon, cu dosarul penal muşamalizat cu implicarea KGB şi recomandat de curator20 iunie 1994ii săi pentru infiltrare cu misiune diversionistă în mediul universitar, unde forfotea mişcarea de eliberare naţională, este înmatriculat la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova (vezi DOC)”, arată sursa citată.Continuarea AICI.foto: crimemoldova.md