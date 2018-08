Kremlinul califică discuțiile Merkel-Putin drept „foarte serioase și detaliate”

11:00

Populația Moldovei, în frunte cu conducerea călăuzitoare pe care și-a ales-o, intră într-o nouă aniversare a independenței. Și iar din nou auzim întrebarea tradițională pentru această ocazie: și-au câștigat, oare, Republica Moldova și conducerea ei șăgalnică și clarvăzătoare mălaiul de pe masa de sărbătoare? Pare ofensatoare această întrebare, la prima vedere. E că și cum l-ai întreba pe un copil dacă și-a câștigat prânzul pe care i-l oferi. O colegă de-a mea îmi spunea că cea mai mare supărare din copilăria ei a provocat-o întrebarea bunicului, care, tăindu-i o bucată de mămăligă, a întrebat-o dacă și-a câștigat tainul. Pe măsură ce se maturiza, colegă mea găsea tot mai justificată duritatea bunicului, care era convins că până și bucata de mămăligă care ți se cuvine în virtutea drepturilor dobândite prin naștere trebuie să fie meritată, zilnic. Pe pârtia asta încerc să aduc discuția cu musafirii mei de astăzi. Parlamentul este în vacanță, dar ecourile activității parlamentarilor ne mai deranjează sau le mai auzim, ca să spunem mai plastic. Poate ar fi fost bine să nu fi plecat în vacanță, întrucât sunt subiecte, sunt evenimente la care ar trebui să reacționeze. De exemplu, forțarea râului Nistru de militari ruși și transnistreni, care fac o repetiție – oare ce? – sau să-i fi întrebat noi dacă nu cumva este exagerată ideea cu nouă zile de vacanță. După ce că la Crăciun tot sărbătorim într-o veselie dintr-un Crăciun pe nou într-unul pe vechi, acum și de sărbătorile naționale Guvernul propune o vacanță substanțială și toată lumea se întreabă dacă nu cumva am ajuns la un grad de performanță economică, astfel încât ne putem permite. Și asta vreau să vă întreb pe dvs., invitații mei – Igor Volnițchi și Nicolae Negru –, un tandem cu care v-ați obișnuit. Ce credeți, dacă nu cumva sindicatele – că ei au inițiat ca și cum această propunere –, nu cumva sindicatele exagerează, ori poate dânșii sunt realiști – dacă tot lumea nu lucrează, măcar să fie asta recuperat cumva? Igor Volnițchi: „Este evident că sindicatele nu puteau s-o facă din capul lor și nu trebuie aici să ne ascundem după deget. Nu vreau să-i acuz, nu am probe, dar e clar că li s-a sugerat, dacă nu li s-a spus, să facă acest lucru. Nu este întâmplător că această minivacanță, dacă admitem că e mini, de nouă zile, coincide cu acel protest anunțat de opoziția pro-europeană, în primul rând; în al doilea rând, iarăși este un element de lucru pe care îl vedem tot mai des în politica actualei guvernări de a scoate pe altcineva în prim-plan și ea, guvernarea, să rămână pe un plan secund.Să ne amintim aici despre cum au fost scoși în prim-plan aleșii locali, cei peste 700 de primari și 28 de președinți de raioane prin care nu guvernarea s-a arătat revoltată de sistarea finanțării externe a Republicii Moldova, ci ei, apoi am văzut acele antiproteste, unde nu guvernarea e nemulțumită de protestele și acțiunile opoziției pro-europene, ci poporul, cum ni se sugerează, iată acum vedem...”Europa Liberă: Dl Volnițchi, Dvs. se vede că nu vă uitați la televizor. La televizor dimpotrivă se spune că guvernarea sare din papuci făcând numai bine poporului. Și statistici, și billboard-uri vedem, dar Dvs. nu credeți acestor știri.Igor Volnițchi: „Depinde la care televizor ne uităm sau la ce post TV ne uităm, mai bine zis. Exemplele pe care le-ați invocat Dvs., eu aș extinde puțin ideea „Drumuri bune pentru Moldova”, da, raportează și guvernarea, dar iarăși în prim-plan este scos poporul care salută, e fericit, uite, în sfârșit, se face ceva. Medicii aceștia care umblă prin sate, da, e o chestie bună, dar iarăși poporul își exprimă extazul că, uite, cât e de bine în țara asta. De aceea și ziceam, toate acestea sunt elemente ale unei abordări absolut noi pentru Republica Moldova. E clar că guvernarea trece pe un plan secund și pune pe altcineva în prim-plan. Iată în cazul de față, ceea ce ați întrebat cu sindicatele. Este un altcineva în prim-plan, nu guvernarea. Ce treabă au ei cu nouă zile? Dar dacă cer sindicatele, atunci e altceva...”Europa Liberă: Dar nu sunt probe. Dl Volnițchi, Dvs. bănuiți guvernarea, dar guvernarea poate nu știe nici cu spatele?Igor Volnițchi: „Probele apar atunci când cineva pleacă de la guvernare, până atunci nimeni nu vorbește, nimeni nu furnizează dovezi, dar noi nu suntem atât de naivi, încât să nu înțelegem toate aceste coincidențe miraculoase, care până la urmă asigură un confort oarecare, asigură promovarea intereselor guvernării. Dacă am aștepta probe, la modul în care lucrează această guvernare, cu siguranță ar trebui toți să închidem gurile.”Europa Liberă: Am înțeles. Dvs. bănuiți că-i făcut de dragul protestului, dar totuși nu-i cam mult nouă zile să stea lumea cu burta la soare?Igor Volnițchi: „E foarte mult, e exagerat de mult, aș zice eu, în condițiile în care și așa în luna august, practic, nu s-a lucrat deloc și nu numai în luna august. În genere, în acest an, în ultimii ani, indiferent de ceea ce prezintă guvernarea, totuși starea în economie este foarte și foarte proastă și noi nu ne putem permite un asemenea lux – aceste interminabile vacanțe, bine, terminabile, limitate în timp, dar dintr-un punct de vedere prea frecvent se acordă astfel de vacanțe, prea mult se odihnesc moldovenii. O să ajungem degrabă ca și grecii, cei pe care îi critică toată Uniunea Europeană că „umblați cu mâna întinsă după noi, dar comparați cât lucrează un grec și cât lucrează un german”.”Europa Liberă: O să revin imediat la următoarea întrebare care rezultă de aici. Iată Dvs. ilustrați acum o atitudine critică, iar guvernarea continuă să-și vadă de treabă; câinii latră, caravana se mișcă; ei fac oricum așa cum le place sau cum cred ei că e mai bine. Dl Negru, pe Dvs. la fel vreau să vă întreb: v-a convins motivația asta că sindicatele își bat capul de oameni și inițiază această vacanță? Sunteți de acord cu ipoteza – că este o presupunere – că în felul acesta guvernarea vrea să țină mai departe lumea de Piața Marii Adunări Naționale?Nicolae Negru: „Nu m-a convins, fiindcă a existat totuși o bâlbă. Inițial nu s-a vorbit de sindicate, inițial s-a vorbit despre inițiativa Ministerului Sănătății, pe urmă a apărut în scenă, probabil, cineva s-a gândit că nu sună chiar atât de convingător când pornește cu asemenea idei Ministerul Sănătății. Și mai e un aspect. L-am auzit chiar la începutul acestui an pe dl prim-ministru Pavel Filip exprimându-și părerea că sărbătorim cam prea mult – avem de muncit, și noi, uite, o ținem tot într-o veselie – pe vechi, pe nou; pe nou, pe vechi ș.a.m.d. Acum, dl Pavel Filip are, vorba ceea, posibilitatea să demonstreze că el chiar așa gândește cum vorbește, să nu aprobe în ședința de Guvern această decizie. Va refuza dl Pavel Filip să aprobe „cererea” sindicatelor? Atunci vom vedea care este realitatea.Desigur îs prea multe sărbători, mai cu seamă așa, nemotivate. E sfârșit de vacanță, părinții trebuie să pregătească copiii de școală, nu mai pleacă ei acum nicăieri, undeva departe să se odihnească și e timpul recoltei. Acum nu se odihnesc oamenii noștri, acum se lucrează, se pregătesc de toamnă.”Europa Liberă: Eu vă mai întreb și pentru că, de regulă, la Ziua Independenței toată lumea își pune problema – noi, de fapt, ce sărbătorim? Ce performanțe naționale a obținut Republica Moldova astfel încât să-și permită să sărbătorească cu fast, în general, dar mai ales nouă zile? Nu cred că suntem Germania sau Spania măcar.Nicolae Negru: „Dacă se găsește cineva care sărbătorește nouă zile, nunțile – știu – mai înainte durau trei zile, mai erau hramurile, poate acolo... poate o săptămână, dar e prea mult. Eu consider că avem ce sărbători de Ziua Independenței, dar e suficientă o singură zi, lasă două. Ziua Independenței, chiar dacă nu avem realizări, noi trebuie s-o sărbătorim, fiindcă e ziua ieșirii din închisoarea popoarelor, e ziua prăbușirii Uniunii Sovietice. E o sărbătoare. Noi am ieșit din închisoare în ziua aceea, înseamnă că trebuie să menționăm acest lucru.”Europa Liberă: Dl Negru, dar, în același timp, transnistrenii forțează Nistrul, fără ca să întrebe măcar, să bată la ușă și să spună: „putem noi să vă deranjăm un pic?”. Deci sunt o sumedenie de motive care umbresc această independență sau o zădărnicesc.Nicolae Negru: „Sunt mult mai multe motive și acesta e unul din motivele care umbresc și, în general, comportamentul Rusiei după 2008, când a fost atacată Georgia și 20 la sută din teritoriul ei a fost ocupat; după cazul cu Ucraina, în general, noi trebuie să stăm acum foarte atenți și să ne uităm ce face Rusia și, în general, trebuie să ne protejăm, să găsim o soluție. Dar noi ce facem, în frunte cu președintele Republicii Moldova? Noi zicem că „hai să încercăm să obținem recunoașterea neutralității, recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova”.Noi avem neutralitate și avem trupe ruse cu această neutralitate. ObțineE absurd modul în care reacționează și modul în care se comportă politicienii noștri...mai întâi să fie retrase aceste trupe ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, pe urmă vorbește de neutralitate. E stupid, e absurd modul în care reacționează și modul în care se comportă politicienii noștri, iar dacă crede guvernarea că aceste nouă zile îi vor împiedica pe cetățeni să vină – cine vrea să vină, oricum o să vină, cine nu vrea să vină, nu va veni.”Europa Liberă: Dl Volnițchi, să revin iarăși la aspectul acesta – mesajul de sărbătoare, de independență, care, iată, se va lungi pe nouă zile, cum credeți Dvs., ce trebuie să spună autoritățile în primul rând? Presa autorităților ce mesaj trebuie să dea oamenilor? Dl Negru a pornit accentul acesta: da, consemnăm sau sărbătorim ieșirea din închisoare, dar ne mobilizăm ca să ne dăm seama că revenirea, pardon, într-o închisoare mult mai sofisticată decât cea sovietică este foarte posibilă. A demonstrat-o Crimeea, a demonstrat-o Georgia în 2008, un august de tristă pomină.Igor Volnițchi: „Este adevărat. Ziua Independenței trebuie marcată. Totuși a fost un eveniment istoric și el va rămâne un eveniment important încă pentru mulți ani înainte, dar din alt punct de vedere nu putem să nu privim și puțin mai critic la ceea ce înseamnă independența Republicii Moldova astăzi. Republica Moldova, de fapt, nu e un stat independent. De facto e un stat dependent din toate punctele de vedere. Republica Moldova e dependentă la capitolul energetic; Republica Moldova e dependentă la capitolul economic; Republica Moldova e dependentă la oricare alt capitol, inclusiv militar. Suntem noi un stat independent? Mai mult ca atât, în ultimii doi ani, în special în ultimii doi ani, de la 2016 încoace, Ziua Independenței sună ca o batjocură.Republica Moldova e un stat capturat și acest lucru îl recunoaște nuSă sărbătorești Ziua Independenței în condițiile în care statul e unul capturat ...doar opoziția, cum se mai zice, îl recunosc chiar și factori de decizie internaționali, îl recunosc persoane care ocupă funcții de prim rang în structurile europene. Să sărbătorești Ziua Independenței în condițiile în care statul e unul capturat de la 2016 încoace minimum, dacă nu chiar și mai înainte, dacă nu greșesc, secretarul general al Consiliului Europei a dat acest verdict chiar în vara anului 2015, chiar puțin mai înainte de tristele evenimente din ianuarie 2016.”Europa Liberă: Dl Cebotari într-o emisiune a spus că, vezi, Doamne, Thorbjørn Jagland s-a răzgândit.Igor Volnițchi: „(râde) S-a răzgândit... Bine, s-a răzgândit...”Nicolae Negru: „S-a întâlnit cu Plahotniuc atunci.”Igor Volnițchi: „Chiar dacă să admitem că dl Jagland s-a răzgândit, cum zic ei, aceasta nu schimbă starea de facto pe care o avem în țară. Ce nu e clar că astăzi Republica Moldova nu are o democrație funcțională, că nu are instituții democratice în serviciul cetățeanului, că nu are nici măcar o minimă economie?...”Europa Liberă: Mersi că m-ați adus în punctul acesta. Iată aici am vrut să ajung, după ce am însăilat discuția despre ce sărbătorim și independență. Republica Moldova acreditează, încearcă să acrediteze un fel de democrație suverană. Sigur că nu ca la ruși, așa cum a văzut-o Surkov – se pare că el este inventatorul democrației suverane –, dar un fel de democrație numită de opoziție „stat capturat”, un fel de democrație după ce, vezi, Doamne, Republica Moldova, populația nu se poate autoguverna. Populația tot orbecăiește și atunci, iată, un partid foarte ferm a zis: „Ia să vă arătăm noi de ce fel de democrație are nevoie Republica Moldova. Ei nu consideră că-i stat capturat, ei consideră acest „всё схвачено” (totu-i confiscat) ca o normă, ca o alternativă pentru debandada care s-a produs până acum sub flamurile independenței, suveranității.Igor Volnițchi: „Nicio debandadă nu poate justifica dictatura. Or, noi la momentul de față avem un început pronunțat de dictatură. În situația în care se ignoră dreptul elementar al cetățeanului, dreptul democraticNicio debandadă nu poate justifica dictatura...fundamental – cel de a alege – și noi am văzut ce s-a întâmplat cu rezultatul alegerilor din 2014. Avem astăzi un Parlament care să reprezinte voința exprimată de popor în acele alegeri? Evident că nu! Noi am văzut ce s-a întâmplat cu alegerile primarului capitalei. Dincolo de argumentele de ordin juridic, nu știu de care ordin invocate, nu poți să-ți permiți în felul acesta să procedezi cu democrația. Apropo...”Europa Liberă: OK. Și aici din galeria pro-democrată se aude iarăși o voce de asta albăstrie care spune: „Să ne uităm peste Prut, să ne uităm la vecinii noștri perfect europeni, cu acte în regulă”.Igor Volnițchi: „La prietenii și partenerii actualului partid de guvernare din Republica Moldova. Ei – PSD-ul din România și PD-ul din Republica Moldova – au un acord de colaborare, sunt partide, într-un fel, înfrățite, dacă le putem spune așa, tot mai des ies în evidență practicile pe care și le împrumută reciproc, experimentele pe care le fac și ulterior fac anumite concluzii în baza lor. E un fel de colaborare. Nu știu dacă e cea mai bună colaborare care poate fi. În România există, cel puțin, un sistem de drept, un sistem judiciar, care mai intervine, mai stopează niște abuzuri; în România există o societate civilă...”Europa Liberă: O să vedem după cercetarea evenimentelor din 10 august...Igor Volnițchi: „Da, o să vedem și acest lucru, dar până acum, cel puțin, sistemul judiciar s-a manifestat, sistemul anticorupție s-a manifestat ca ceva independent, ca niște sisteme independente.”Europa Liberă: Deci, înțeleg că Dvs. nu v-ați dori o democrație suverană varianta moldovenească?Igor Volnițchi: „Eu mi-aș permite aici să invoc două definiții. Prima definiție este „democrație controlată”. E un termen folosit în special în spațiul ex-sovietic, dar și în alte țări, în special în cele din lagărul ex-socialist. Ce înseamnă o democrație controlată cunosc cu toții, o democrație care limitează anumite drepturi democratice tocmai din aceleași motive că, „uite, poporul e cam prost și nu prea înțelege, hai noi să-i arătăm cum ar trebui”, deși, în opinia mea, nimic, nici măcar o democrație slabă nu justifică apariția unor premise ale dictaturii.Și cea de-a doua definiție pe care vreau s-o invoc în context, ea sunăce avem noi în Republica Moldova la momentul actual este democrație „perversă”...foarte dur. Ea se numește „democrație perversă”. Iată ceea ce avem noi în Republica Moldova la momentul actual nici măcar democrație controlată nu este, nici măcar democrație suverană, e o democrație perversă.”Europa Liberă: Igor Boțan insistă pe „democrația imitativă”, adică încercarea de a imita un fel de democrație autentică, dar tot AKM iese.Igor Volnițchi: „Da, sensul e cam acesta și, din păcate, asta e realitatea care e la momentul actual aici.”Europa Liberă: Dl Negru, Dvs. sunteți de acord că Partidul Democrat are dreptul, așa cum pretinde acest partid, să impună o democrație imitativă sau controlată în condițiile în care nu există rezistența politică pe măsură, în care nu pot fi debarcați din aceste instituții pe care le-ar fi capturat?Nicolae Negru: „Nu putem să vorbim despre un drept în acest sens, avem Constituție, avem legislație și avem separare a puterilor în stat. Toate acestea trebuie respectate și, din păcate, nu se respectă sau, să zicem, se mimează. E o democrație mimetică, simulată; mai mult se simulează decât există. Și pe mine ceea ce mă miră e că se simulează rău această democrație, fiindcă dacă, de exemplu, Plahotniuc stătea în umbră, așa cum zicea el în 2015, când a fost arestat Filat, el a zis că se retrage și n-a stat mult în umbră, a revenit. Poate dacă rămânea în umbră, noi nu observam, cum n-am observat până atunci, până în 2015, de asemenea a fost o democrație limitată, de asemenea au fost elemente de stat capturat până atunci.Din păcate, și unele partide pe care noi le considerăm sau care acum se declară autentic democratice sau autentic proeuropene, participau în acel joc al împărțirii instituțiilor statului. Din păcate, și noi, mass-media, atunci, în 2009-2010, când s-au făcut acele împărțiri ale instituțiilor statului, nu numai portofoliile din Guvern, dar și Procuratura, și Banca Națională, și ANRE, și CCA ș.a.m.d...”Europa Liberă: Da, și dl Ghimpu spunea că asta-i o normalitate...Nicolae Negru: „Și dl Ghimpu spunea că asta-i normalitate. Noi prea timid spuneam că așa ceva nu se poate, fiindcă această împărțire nu ne duce într-o direcție bună, asta nu este democrație. Din păcate, noi nu am fost suficient de convingători și acum noi dăm toți vina pe PlahotniucNu sunt de acord cu comparația cu România. În România există democrație, se duce acolo o luptă...și așa este până la urmă, dar trebuie să recunoaștem că contribuitori la această situație am fost noi cu toții. În afară de cei prezenți, dar mulți au fost contribuitori la această situație. Nu sunt de acord cu comparația cu România. În România există democrație, se duce acolo o luptă, dar a venit Partidul Social Democrat prin alegeri la putere. Eu mă întreb: aceștia care au venit acum, pe data de 10 august, să protesteze și normal, e bine, așa trebuie, să protesteze, fiindcă se fac încercări de a schimba legislația anticorupție în favoarea unor lideri ai Partidului Social Democrat, dar de ce n-au participat ei la alegeri? Asta e! În 2016, în decembrie, a fost cea mai mică prezență la vot – 39, nici măcar 40, sub 40 și aproape în toate localitățile.”Europa Liberă: Poate au crezut că Dragnea e un rău mai mic decât a ajuns să fie?Nicolae Negru: „Dragnea e un rău mai mic decât ceilalți, celelalte partide sau cum? Doar acum PNL-ul își scoate oamenii la proteste. De ce n-a încercat să-i scoată pe oameni la alegeri? În România totuși e o democrație funcțională. Ceea ce pe data de 10 august s-a întâmplat, desigur că este condamnabil și mie mi se pare că acolo e mai mult o prostie decât, să zicem așa, că unii zic că-i un stat capturat sau ceva. E o prostie, de ce? Fiindcă României nu-i convine, nici Partidului Social Democrat, lui Dragnea...”Europa Liberă: Dl Negru, eu voiam să iau elementul acesta exact, că jandarmii care separat sau comandanții care au dat ordinul, sau prefectul care a ordonat intervenția au recurs la acest mijloc tocmai fiind siguri că au spatele asigurat, că nu vor fi pedepsiți. În sensul acesta îi comparabil cu situația din Republica Moldova.Nicolae Negru: „Nu știu dacă nu vor fi pedepsiți. Eu cred că ceva s-a mișcat acolo. Uitați-vă că s-a pornit această mașinărie a jandarmilor, iarăși nu putem să comparăm; unii fac comparație – jandarmii de ieri și jandarmii de azi. Puterea jandarmerească sau polițienească îi peste tot locul cam totuna. Dă-le lor libertate, lor le place să bată... Am văzut asta în multe părți și chiar în democrații avansate uneori împușcă fără să fie motivat acest recurs la arme, mai sunt dați în judecată.Deci, poliția este poliție. Mie mi se pare că cineva acolo din... să zicem de la Ministerul de Interne, nu sunt profesioniști, nu sunt politicieni și poate provenind din, să zicem așa, protipendada județeană sau raională, poate că încă nu sunt obișnuiți cu democrația, că trebuie să recunoaștem...”Europa Liberă: Dar hârtia de turnesol este anume ce se întâmplă după, dacă, într-adevăr, statul, instituțiile au suficiente pârghii și înțelepciune, și perspicacitate să pună pe rafturi toate lucrurile acestea.Nicolae Negru: „Bine, iată asta o să vedem. Dacă statul e sănătos, dacă democrația este funcțională, totuși este președintele României, avem în România opoziție care este destul de sănătoasă și avem...”Europa Liberă: ...și Procuratură...Igor Volnițchi: „Și avem și Procuratură ș.a.m.d. Nu comparăm, nu este România stat capturat. Au venit la putere niște politicieni corupți, care încearcă acum să se autosalveze, folosind puterea pe care le-a dat-o, din naivitate sau din ignoranță, o parte a cetățenilor români, în timp ce partea care înțelege lucrurile a preferat să stea acasă. Prezența slabă la vot. Mergeți la vot și rezolvați problema! Nici nu avea să apară o asemenea problemă, dacă...”Europa Liberă: Deci, acesta este primul învățământ pe care trebuie să-l subliniem – consecințele astea ale neprezentării iau întorsături neașteptate și-i tardivă după aceea...Nicolae Negru: „Dacă nu votezi tu, votează cineva pentru tine.”Europa Liberă: Eu vreau să revenim peste Prut, în Republica Moldova, și să vă întreb: are acum guvernarea, Partidul Democrat sprijinul pe care îl prezintă la televizor pentru acțiunile sale?Igor Volnițchi: „Evident că guvernarea actuală nu are un sprijin popular larg, este pentru prima dată când Republica Moldova e guvernată nu în baza rezultatelor alegerilor, ci în baza unor jocuri politice destul de murdare cu implicarea instituțiilor statului și iarăși situația nu poate fi comparată cu cea din România. Acolo cei care sunt la guvernare, indiferent de calitatea lor, cel puțin au avut un vot de încredere din partea poporului de peste Prut, ceea ce la noi nu este și nu știu dacă aceasta nu poate afecta cumva și rezultatul următoarelor alegeri, după două precedente destul de periculoase.Acum, ce ține de instrumentul sociologic. Se mai fac și sondaje credibile în Republica Moldova, dincolo de cele comandate de actorii politici în scop de manipulare și aceste sondaje vin în special de pe, spre exemplu, de pe filiera americană. Știm că IRI-ul, NDI-ul periodic mai facNu poți guverna o țară având un sprijin popular atât de mic, neînsemnat, nesemnificativ, zbătându-te la limita pragului de trecere în Parlamen...publice niște sondaje. Și iată în baza acestor sondaje, dar și a altora, putem judeca despre sprijinul pe care îl are actuala guvernare. E partidul aflat la putere cu cel mai mare antirating din toate câte s-au perindat la guvernare în cei 27 de ani de independență; e partidul care nicidecum, indiferent de toate acțiunile bune pe care le face, nu poate depăși o barieră de 6, 7, 8% acolo uneori, dacă e să admitem și marja de eroare. Nu poți guverna o țară având un sprijin popular atât de mic, neînsemnat, nesemnificativ, zbătându-te la limita pragului de trecere în Parlament, nu ai nici dreptul moral, nici legal, nici oricare alt drept.”Europa Liberă: Tocmai în situația asta Partidul Democrat ce a zis să facă? Dacă tot nu putem trece de pragul acesta, dacă tot nu ne iubește poporul, ia să facem noi cum credem de cuviință – presupun în beneficiul anturajului partinic – și dovada este votarea acelei faimoase legi, pachetului de legalizare a capitalurilor obscure etc., etc. Este o bănuială rezonabilă, cum zic avocații?Igor Volnițchi: „Aceasta înseamnă că ei sunt perfect conștienți că nu pot să crească în preferințele alegătorilor și că au șanse minime de a rămâne la guvernare, cel puțin, pe cale legală, fără diferite jocuri pe care ne-au demonstrat că le pot face și încearcă acum să scoată tot ce e posibil. Vedem ce se întâmplă cu unele imobile din Chișinău, vedem ce se întâmplă cu unele legi promovate, indiferent că provoacă nemulțumirea societății civile, a opoziției, a partenerilor de dezvoltare, ei au scopul lor și merg înainte.”Europa Liberă: Chiar și privatizarea oarecum îi de dorit...Igor Volnițchi: „Privatizările iarăși, prețurile care se vehiculează și experții zic că sunt exagerat de mici. Aceasta înseamnă că guvernarea își dă seama că s-ar putea ca în câteva luni să nu mai aibă de-a face cu actul guvernării în Republica Moldova și încearcă să obțină cât mai multe beneficii. Ei zic că, uite, fac și acțiuni bune, duc niște medici prin sate, campanii lansate de primul ministru, fac niște drumuri... Chiar aziAmintesc de acel antirating enorm, colosal pe care îl are partidul puterii la momentul actual în Republica Moldova ...am văzut niște comunicate. Dar, sunt niște chestii pe care omul de rând nu are cum să nu le aprecieze. Întrebarea este dacă această apreciere a omului simplu se va converti și în dividende electorale pentru guvernare. Și eu nu cred că acest lucru se va întâmpla; or aici amintesc de acel antirating enorm, colosal pe care îl are partidul puterii la momentul actual în Republica Moldova.Mai e ceva. Iată cu această amnistie a capitalurilor. Am urmărit atent toate luările de atitudine la această temă și nu mi se pare deloc întâmplător faptul că alegerile au fost fixate pentru 24 februarie 2019. E o idee care nu-mi aparține, dar sunt perfect de acord cu ea, cel puțin este multă logică în ea – perioada de implementare a acestei amnistii a capitalurilor, care iarăși coincide într-un mod miraculos cu luna februarie, cel puțin așa spun experții. Ce înseamnă aceasta? Iarăși că guvernarea nu e sigură că, chiar și făcând jocuri, va mai avea treabă cu puterea în Republica Moldova. A dus alegerile cât mai departe, ca nu cumva o eventuală nouă putere care ar fi venit prin octombrie, noiembrie, decembrie să ia și cumva să întoarcă pe ultima sută de metri înapoi această amnistie a capitalurilor. Sunt interese, sunt interese foarte mari și eu presupun că ele toate vor ieși la iveală după următoarele alegeri parlamentare, cu condiția că vom avea o altă putere.”Europa Liberă: Și cu condiția că vom vedea listele. Dl Negru, Dvs. ce vă spune graba cu care s-a votat acele legi destul de controversate și, mai ales, nepăsarea deputaților care au neglijat discuțiile publice, experiența din 2016 și au făcut așa cum au considerat ei necesar? Cum era la ruși toastul acela: „Чтобы у нас всё было и чтобы нам за это ничего не было” („Să avem totul și să nu pățim pentru asta nimic”).Nicolae Negru: „Desigur, nu miroase bine, nu arată bine ceea ce a făcut guvernarea. Și aici e un paradox, într-un fel. Pe de o parte, parcă ar vrea să se pună bine cu cetățenii, cu alegătorii, chiar și cu partenerii externi, iar pe de altă parte, procedează, cum să zic, așa, în mod sfidător. Eu înțeleg că dacă, de exemplu, până acum se întorceau, să zicem, măcar jumătate sau o treime, sau o parte din banii furați din sistemul bancar și ai zice că nu există acest pericol, că banii au fost întorși și e totul în regulă, dar în condițiile acestea este cu atât mai dubioasă această mișcare și cu atât mai compromițătoare. Dacă e făcut lucrul acesta, banii aduși sau legalizați prin fraudă ș.a.m.d., dacă-s bani fraudați, totuna o guvernare sănătoasă, o justiție corectă găsește urmele și trage la răspundere pe cel care a făcut lucrul acesta. Chiar într-un articol mă întrebam: de ce destabilizează democrații propria stabilitate? Adică, pe de o parte, ei se laudă că, iată, am stabilizat și pe de altă parte, ei sapă la temelia acestei „stabilități”. Și chiar aceste contraproteste din Ungheni, din Orhei, unde au mai fost ele...”Europa Liberă: O să le mai vedem și la 26...Nicolae Negru: „O să le mai vedem și în altă parte, dar aceste contraproteste iarăși compromit și democrația și compromit și această intenție a lor de a stabiliza situația și compromit imaginea, ațâță spiritele, pe când mie mi se pare că guvernarea ar avea acum nevoie de o calmare a situației. Iată, fac aceste drumuri și să nu credeți că nu există un impact. Eu vin de la țară și știu că există impact. De pildă, acolo unde nu s-au făcut secole drumuri și iată acum face cineva, e o idee bună și de altfel luată din sondajele sociologice, care spuneau că drumurile sunt problema cea mai mare, prima numită de către cetățenii, de către sătenii noștri. Ce-i deranjează cel mai mult? Toți spuneau drumurile, drumurile, drumurile... Deci, acesta-i paradoxul. Pe de o parte, parcă încearcă să asculte populația, iar pe de altă parte, face în detrimentul acestei imagini, parcă zădărăște pe cineva, zădărăște cetățenii, zădărăște opoziția, zădărăște pe partenerii strategici.”Europa Liberă: La o sesiune de sport, eu am spionat un pic ce discutau doi oameni de afaceri, se vedea că-i vizează chestiunea asta. Unul îi explica altuia ce-i cu această amnistie de capital. Și el îi explica printr-un exemplu. Zice: „Tu aveai un imobil, o fabrică acolo, pe care o declarai că ar costa, chipurile, un milion, dar toată lumea știe că ea-i zece milioane. Acum tu declari valoarea adevărată...”Nicolae Negru: „...plătești trei la sută...”Europa Liberă: Da, plătești trei la sută și te-ai scos. Ambii se părea că sunt mulțumiți, numai că eu, cel care nu am o fabrică, stau și mă gândesc: dar de ce până acum ați umblat cu cioara vopsită?Nicolae Negru: „Asta e, că eu care am plătit impozitele, care am fost disciplinat, care mi-am făcut datoria iese că acum sunt prostit, că trebuia să fur, trebuia să amăgesc, trebuia să nu plătesc impozitele, că vine un moment și cineva o să facă această amnistiere.”Europa Liberă: Dar ca să taci dumneata, ți-a redus și dumitale așa, un pic, impozitele?Nicolae Negru: „Ei, și mie mi-a redus, dar oricum eu, cel onest, așa a spus de altfel și Ambasada Statelor Unite – și sunt de acord cu asta –, eu sunt cel onest și eu am de suferit. Eu sunt descurajat în această privință. Iată și aici o mișcare neînțeleasă, ea nu poate fi explicată prin altruism, prin dorință de a face bine, desigur că e un mare semn de întrebare.”Europa Liberă: Mă întreb dacă exact asta nu se va întoarce ca bumerangul împotriva partidului, care în aparență a făcut o favoare, un cadou populației, iar în campania electorală asta se va întoarce în discuții și aceste nedreptăți îi vor juca festa.Igor Volnițchi: „Este adevărat și, apropo, lucrurile trebuie privite și din celălalt punct de vedere. Mă refer aici la aceste inovații la capitolul impozitare, ele nu sunt chiar atât de bune. Judec în baza exemplului propriu – conduc o companie de consultanță și promovare a imaginii și, în primul rând, de ce eu am plătit în toți acești ani impozite și vine acum un neica nimeni și-și legalizează cu 3% toate proprietățile pe care le-a ținut ascunse și nu a contribuit la bugetul de stat, așa cum trebuia s-o facă? Să înțeleg că eu, începând de acum, nu mai trebuie să plătesc impozitele, trebuie să-mi ascund veniturile astfel încât...”Europa Liberă: Nu, în speranța că o să vină partidul dumitale la putere...Igor Volnițchi: „Păi a fost anterior o amnistie și parcă au zis că, „uite, îi scoatem pe toți din întuneric, îi aducem la lumină și gata”. Acum vine a doua, înseamnă că va fi și a treia, și a patra ș.a.m.d. Trebuie să mă gândesc serios. În al doilea rând, noi suntem plătitori de TVA. Eu nu înțeleg, ei se laudă acum că au redus TVA pentru restaurante, nu știu pentru cine cu 10%. Păi, bine, importatorii de mașini nu plătesc TVA-ul, companiile de turism nu plătesc TVA-ul, la restaurante l-ați redus în jumătate, pe cine determinați voi să vă plătească acest TVA? Iată și efectul bumerangului. De exemplu, ei pe mine mă demotivează acum să plătesc o petrecere corporativă la un restaurant, pentru că eu nu-mi pot deduce TVA-ul de 20% de vreme ce ei au redus TVA-ul pentru restaurante.Mai departe – acest impozit pe venit pentru persoanele fizice. La mine majoritatea angajaților – suntem o companie mică – plăteau 7% din impozitul pe venit, acum, prin introducerea acestei grile de 12%, ce mă obligă ei pe mine? Să iau încă 5% să le dau lor, pe când eu aceste 5% lejer le-aș fi putut atașa salariilor angajaților mei. Sunt niște chestii... Chiar le-am studiat, pentru că eu voi plăti aceste impozite, eu voi trebui să respect aceste reguli pe care mi le-au trântit peste noapte așa peste cap.În mare parte, nu știu, poate sunt niște rechini mari, cu angajați cu super-salarii, poate sunt niște oameni care și-au ascuns până acum – cu siguranță, sunt și ei probabil au conexiune cu actul guvernării –, poate că ei și vor fi beneficiari ai acestor inovații trâmbițate ca mari succese, ca mari reforme și nu știu ce. Cei ca mine, din contra, vor avea de suferit de pe urma acestor așa-zise inovații.”Europa Liberă: Mă întorc la ceea ce spunea dl Negru că soluția este să vii la vot și să intri în Parlament și să poți să ai un punct de vedere atunci când se promovează niște legi cu care ne trezim ca grindina sau ca zăpada peste capul nostru.Igor Volnițchi: „Doar o mică paranteză. Nu știu dacă în condițiile Republicii Moldova, nu vreau să descurajez pe nimeni, dar Republica Moldova cred că e unicul stat european în care omul nu mai e sigur că votul e o soluție. S-a votat și în data de 30 noiembrie 2014, s-a votat și anul acesta în alegerile anticipate ale primarului capitalei. Și ce au făcut ei cu voturile? Nu vreau să-i descurajez pe oameni. Evident, trebuie să vină masiv, dar trebuie să înțeleagă un lucru: nu trebuie doar să vină să-și dea votul, ci să urmărească ca votul lor să fie respectat. Poate aceasta a doua condiție în situația pe care o avem în Republica Moldova e mult mai importantă chiar decât prezența la vot și dreptul de a vota.”Europa Liberă: Treaba pe care o face Igor Boțan cu monitorizarea promisiunilor, cum Dvs. bine ați observat, ce spune Pavel Filip atunci când se confruntă cu vacanța de iarnă lungă și dânsul trebuie să facă statisticile să crească și ce face în august, când se răzgândește. Din păcate, răzgânditul acesta e un sport al politicienilor și noi trebuie să-i taxăm. Nicolae Negru: „Sunt ridicoli, într-un fel. Se face de râs puterea prin aceste mijloace. Probabil vorbesc reflexele sovietice încă în unele persoane. Dumneata ai zis că, iată, pentru prima dată este scos în prim-plan nu un politician, dar este scos poporul. Exact metoda sovietică, când poporul voia una, poporul voia alta, sindicatele veneau cu o inițiativă și partidul era foarte receptiv la ceea ce spuneau sindicatele pe care tot ei le trăgeau de sfoară, pe care popor tot ei îl trăgeau de sfoară. Exact același lucru se repetă, adică nimic nou. Și, din păcate, eu văd și în centrele raionale – unii președinți de raion, așa-zisele autorități localeNici măcar nu-și dau seama cât sunt de ridicoli, de anacronici, de jalnici chiar...se comportă ca foștii șefi de raikomuri (comitete raionale). Un șef de raikom era tatăl, nimeni nu mișca. Așa doresc și acum. Cum la noi miting, protest împotriva guvernării?! Nu! Cât eu am să fiu aici, n-o să dau voie să facă așa ceva și ian hai să organizăm noi...Nici măcar nu-și dau seama cât sunt de ridicoli, de anacronici, de jalnici chiar. Și când vorbim noi de strategie bine pusă la punct, eu am impresia că nu există absolut nicio strategie, tocmai că așa cum Dragnea din prostie eu cred că face ceea ce face el, iată așa și aici am impresia că li s-a întunecat cuiva în fața ochilor sau ceva li s-a pus pe minte și ei nu mai judecă, dar, iată, procedează în felul acesta ridicol, hilar.”Europa Liberă: Presupun că strategii există sau, el puțin, tactici există, numai că ei, guvernarea, încearcă să le ambaleze, așa cum spuneți Dvs., în voința sindicatelor. Suntem în perioada când ne amintim de anul ‘68, Cehoslovacia. Atunci, tot poporul a încuviințat și a trimis copiii să intervină...Nicolae Negru: „Dar pe Soljenițîn, să zicem, sau pe Saharov cine îi persecuta, cine cerea să fie pedepsiți, să fie expulzați, nu poporul cerea? Poporul.”Europa Liberă: Da. Și asta-i de învățătură pentru cei care încearcă să ambaleze în susținerea populară o idee îndoielnică sau chiar vicioasă, asta ar trebui să-i determine să fie, cel puțin, prudenți, cel puțin, precauți din punct de vedere politic, pentru că minciuna nu merge de multe ori după apă, se sparge ca ulciorul. E adevărat că durează și mincinoșii profită, spun, cum zic rușii: „На наш век хватит”. А может не хватит. („Va fi suficient pentru veacul nostru”. Dar poate nu va fi).