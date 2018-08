VIDEO// Proteste ale Mișcării de Rezistență în mai multe orașe

16:00

In mod normal, lichidul din tesuturi este drenat de sistemul limfatic care actioneaza ca un filtru (preia si inlatura toxinele, reziduurile si deseurile celulare, apa, grasimile, bacteriile, etc.) si apoi limfa este deversata in fluxul sangvin. Daca te trezesti cu mainile umflate, te strang pantaloni care iti venau pana de curand, e foarte posibil sa nu fie vorba de grasime, ci de balonare si / sau un surplus de apa acumulat in tesuturile tale. Ca sa scapi rapid de umflare si balonare, incearca pentru numai 4 zile sa inlocuiesti unele alimente din dieta ta normala cu urmatoarele alimente sugerate de la expertii Prevention.com. 1. Renunta la sare Inlocuieste condimentele cu multa sare (vegeta, concentrate de supe, sosurile de salate gata preparate) si la alimentele prelucrate (mezeluri orice alta branza inafara de branza de vaci, etc.) si adauga aroma mancarurilor cu legume, menta, rozmarin, etc. si cat mai putina sare adaugata de tine, ca sa poti controla cantitatea. De ce? Cand consumi mai multa sare, retentia de apa in organism este mai pronuntata, ceea ce duce la maini, picioare si fata umflate, te vei simti mai greoaie si vei cantari mai mult din cauza apei retinute in tesuturi. 2. Renunta la bule Cand ti-e sete, o bautura carbogazoasa rece te unge pe suflet, insa va trebui sa renunti la acidul din bauturi daca vrei sa scapi de burtica. Inlocuieste sucurile acidulate (chiar si pe cele fara zahar) cu apa plata. De ce? Toate acele bule ajung la tine in burta, facand-o sa se umfle. 3. Renunta la carbohidrati Foloseste doar o felie de paine (integrala sau de secara sau graham) ca sa-ti faci sandvisul pentru pranz, insa pune pe ea mai multe alimente bogate in proteine ca de obciei: sunca de curcan sau de pui, branza cat mai putin sarata si degresata. Inlocuieste covrigeii sau sticksurile pe care le rontai dupa-amiaza cu seminte de floarea soarelui sau alune. La cina, daca chiar nu poti fara amidon, foloseste orez brun. Evita covrigii, pastele si cerealele, toate bogate in carbohidrati, pentru ca vor contribui la retentia de apa in organism. De ce? Muschii tai depoziteaza ca sursa de energie pentru cazuri de urgenta un tip de carbohidrat numit glicogen. Fiecare gram de glicogen e “impachetat” in aproximativ 3 grame de apa. Insa nu ai nevoie de acest combustibil acumulat epntru vremuri grele decat daca faci sport mult, intens si cu regularitate. Daca renunti la carbohidrati, corpul tau va apela la rezervele de glicogen ca sursa de energie si le va consuma. Consumand glicogenul elimini si apa in care era depozitat. 4. Micsoreaza fructele si legumele Sigur ca trebuie sa mananci fructe si legume, insa mananca-le fierte in abur (fara sare!), iar in loc de fructe proaspete mananca portii mici de fructe uscate precum stafidele, smochinele, caisele, prunele, etc. Evita legumele si fructele proaspete. De ce? O jumatate de cana de morcov fiert in aburi contine tot atatia nutrienti ca jumatate de cana de morcov proaspat, insa ocupa mai putin loc in tractul tau intestinal. Compara marimea boabelor de struguri cu cea a stafidelor si ai sa intelegi diferenta. 5. Renunta la iute Daca iubesti mancarea picanta va trebui sa renunti pentru cateva zile la sosul iute, ardeiul iute, boiaua iute, la piper, usturoi, nucsoara, cuisoare, ceapa, mustar, hrean, ketchup, otet pana elimini surplusul de apa din organism. Asezoneaza-ti mancarea cu condimente si ierburi aromatice proaspete sau uscate precum mararul, patrunjelul, busuiocul, menta, salvia, tarhonul, rozmarinul. Mai poti folosi pentru gust suc de lamaie galbena sau verde. De ce? Mancarurile picante stimuleaza secretia de acid gastric, ceea ce poate cauza iritarea tractului intestinal. 6. Renunta la guma de mestecat Lasa-te macar pentru cateva zile de obiceiul de a mesteca guma si, cand simti nevoia sa rontai ceva, ia-ti seminte de floarea soarelui sau dovleac. De ce? Poate nu iti dai seama, dar cand mesteci guma inghiti aer si tot aerul acela ajunge sa ramana blocat in tractul tau intestinal, marind presiunea din el si ducand la umflare si balonare. 7. Uita de prajeli Stim ca nu exista variante sanatoase de cartofi prajiti sau inele de ceapa sau chiftele, asa ca solutia e sa incerci sa uiti complet de aceste prajeli nesanatoase, macar pentru cateva zile. Dupa ce mananci sanatos, fara nimic prajit, fa o plimbare de 5 minute. Miscarea ajuta la eliberarea aerului blocat in tractul tau intestinal, eliberand presiunea si balonarea. Sigur ca poti sa te plimbi si mai mult, dar trebuie sa te plimbi minim 5 minute ca sa pui in miscare aerul din intestine. Evita tot ce e prajit. De ce? Alimentele prajite sunt digerate mult mai incet decat celelalte, ceea ce te face sa-ti simti stomacul arhiplin si sa nu-ti mai poti incheia fermoarul de la blugi. 8. Renunta la legumele… gazoase Cum spuneam mai sus, e bine sa mananci legumele gatite, insa pe unele trebuie sa le elimini complet pana te dezumfli si scapi de balonare. Taie de pe lista de cumparaturi conopida, varza, varza de Bruxelles, fasolea, mazarea, ceapa, etc. Gateste in schimb pastai, ciuperci, dovlecei. De ce? Unele alimente pur si simplu creeaza mai mult gaz in intestine, astfel incat ajungi sa simti ca ai un balon umflat in burta. 9. Renunta la alimentele fara zahar Daca vrei ceva dulce, mananca fructe uscate, cum spuneam mai sus. De ce? Multi dintre inlocuitorii de zahar din alimentele dietetice nu pot fi absorbiti de organism si pot cauza balonare si diaree. 10. Renunta la bauturile cu aciditate mare Bea apa plata in loc de cafea, ceai, sucuri, alcool, ciocolata calda si sucuri de fructe cu aciditate mare. De ce? Stim ca e crunt sa renunti la cafeaua de dimineata, chiar si pentru cateva zile, insa toate bauturile mentionate mai sus pentru a fi evitate au aciditate mare si sunt iritante pentru tractul nostru gastro-intestinal, ceea ce duce la inflamarea acestuia. Conform specialistilor, urmand aceste sugestii poti elimina pana la 3,5 kg in aceste patru zile, astfel incat te vei simti mai usoara si vei arata mai subtire.