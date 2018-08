Calendar istoric – 19 august

15:45

BERBEC Saptamana a inceput cu mutarea lui Marte in Capricorn si ti se da in continuarea ocazia sa vezi ca anumite obiective nu au fost setate bine de la bun inceput. Cel mai bine este sa crezi in nevoile tale cele mai profunde de la momentul initial in loc sa tot incerci sa faci ce este mai corect si sa fii rational. Concentrarea pe care o tot ai pe rezultatul final dorit poate face dificil sa lasi inima sa iti influenteze viata ta profesionala si sa o umple cu placere si satisfactie. Este timp sa iti folosesti talentele si sa iti aduci visele la realitate in loc sa tii de structuri ce te protejeaza de propria ta neincredere ca esti in stare sa faci sau sa ai ce te duce la fericire. Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu sunt responsabil pentru propriul meu succes TAUR Venus este in Balanta si asta face loc pentru tine pentru noi povesti de iubire si parteneriate de care nu esti foarte convins ca iti sunt bune. Pune intrebarile in interiorul sufletului in loc sa te grabesti sa faci legaturi care te pot afecta de lipsa de repsect sau de felul in care esti tratat de la bun inceput. Este important sa vezi pe toata lumea ca este egala ta, dar si sa ii vezi realist in adevarata lor manifestare. Nu te poti astepta ca altii sa iti inteleaga nevoile daca nu ti le rostesti tare si clar si nu spui care este satisfactia ta personala cea mai mare. Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu aleg sa fiu fericit GEMENI Atunci cand pui apa rece pe fata, rata batailor inimii scade si sangele este scos din organele vitale pentru ca corpul sa te pregateasca pentru contactul cu apa. Esti cu mult mai important pentru alti oameni decat ai anticipat iar aceste zile sunt despre a arata cum un singur contact cu ei le poate influenta intregul sistem de viata. Stai constient de responsabilitatile tale in proces altfel te poti autoexclude din ce este foarte important pentru tine si pentru ei. Respecta pe ceilalti cautand sa dai inapoi acelasi respect pe care il pretinzi si tu. Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Eu sunt demn si puternic RAC Oriunde te duci, poti fi sigur ca nu te vei rataci. Cu setul potrivit de abilitati si cu mintea deschisa spre noi experiente, ai putea exagera cu facutul de lucruri si te-ai putea duce si in directii ciudate, dar iti vei gasi calea de intoarcere din orice loc care te cheama spre el acum. Este important sa iti intelegi impulsul inimii si sa il urmezi. Nu iti limita miscarile si experientele care iti sunt sanatoase pentru starea ta emotionala, in special nu acum cand asa de multe lucruri ciudate s-au intamplat si nu ai putut inca sa le intelegi pe toate. Afirmatia weekendului pentru Rac: Eu sunt aventuros si intelept LEU Timpul pare ca avanseaza prea repede si tu nu ai putut inca sa vezi clar tot ce s-a intamplat in ultimul timp. In loc sa tot alergi in graba prin viata care te arunca de pe un mal pe altul, ai nevoie sa faci un pas in spate si sa vezi de unde poate veni urmatorul val si ce poti face sa il eviti ca sa mai ramai si pe loc. Daca te gandesti la viitor si la tot ce iti poate aduce, te ajuta sa te eliberezi de anumite legaturi care te-au tinut departe de el de ceva vreme. Doar fii cat poti de sincer si demn, oferind altora respect chiar si cand par sa nu il merite si respectandu-te fara compromisuri. Afirmatia weekendului pentru Leu: Eu ma respect FECIOARA In timp ce poate ca ai propriul tau set de reguli si practici, nu va fi usor sa evadezi din scara mai mare a lucrurilor care face ca totul sa para relativ si neclar in mai multe privinte. Nu esti sigur unde sa te indrepti pentru sustinere iar dialogurile purtate ar trebui mentinute in secret pentru cat mai mult timp. Vorbeste numai cu oamenii in care ai incredere cu toata inima si lasa cat mai putin loc posibil pentru manipulare si control asupra propriei tale vointe si a alegerilor care te fac pe tine TU. Daca nu iti hranesti individualismul si autenticitatea, nici altii nu o vor face. Afirmatia weekendului pentru Fecioara: Eu sunt autentic si curajos BALANTA Este imposibil sa ajungi la un acord cu orice care iti altereaza valoarea de sine si nu ar trebui sa accepti nimic care nu te satisface si nu este in aceleasi aliniere cu starea ta emotionala buna. Relatiile par a fi o reflectare a lumii tale interioare si o imagine clara a ce tip de sentimente crezi ca meriti. Protejeaza-ti lumea si intimitatea de tot felul de insi intruzivi si vampiri. Nu ai nevoie de mai multa negativitate in viata ta si ai nevoie sa te indrepti spre copilul din tine ca sa mergi mai departe spre pasul urmator pe scara satisfactiei personale si a bucuriei. Afirmatia weekendului pentru Balanta: Imi deschid inima pentru bucurie SCORPION In timp ce sunt unele lucruri pe care nu esti in stare sa le schimbi la acest moment, vei avea ocazia sa iti vezi trecutul si sa termini ceva ce a inceput demult dar a ramas neincheiat in sufletul tau. Pune-ti la punct conturile, datoriile si orice te-a asteptat sa te ocupi de ele. unele prietenii pot deveni dificile din nou dar si unele dorinte se pot retrezi. Nu fii surprins daca lumea ta materiala iti ofera ceea ce ai tot dorit demult. Exista o putere a momentului in care iti vezi clar nevoile emotionale si ii gasesti pe cei cu care sa le impartasesti. Afirmatia weekendului pentru Scorpion: Eu aleg adevarul SAGETATOR Te vei surprinde prins in metode si proceduri ciudate pe calea ta de a te elibera din spasmul lumii materiale si a aspectelotr financiare care te-au impovarat recent. Nu fii prea dur cu tine insuti si realizeaza ca ai facut tot ce ai putut ca sa iti respecti nevoile autentice pe calea ta. Fii cat de sincer poti cu tine si priveste lumea pentru ce este ea, fara umbre, ceata sau orice iti blureaza imaginea. Cand ai informatia potrivita vei avea acces la toate solutiile bune de care ai nevoie in continuare. Afirmatia weekendului pentru Sagetator: Eu las adevarul sa ma eliberez CAPRICORN Pe masura ce Marte a revenit in zodia ta in aceasta saptamana, vei vedea si cum unii oameni revin in lumea ta atunci cand te astepti mai putin. Este ceva misterios in felul lor de a proceda, deci fii atent sa nu fii jucat pe degete sau manipulat in acelasi fel in care s-a mai intamplat in trecut. Ca sa iti recastige increderea, o persoana trebuie sa dovedeasca ca si-au pus la punct anumite probleme personale. Nu este cazul sa te bazezi pe regulile altora, ci trebuie sa iti creezi sau urmezi propriile reguli, deci fii permanent atent ce vrei cu adevarat sa realizezi, ca sa nu te ratacesti pe calea altora. Afirmatia weekendului pentru Capricorn: Eu stiu unde ma duc si de ce VARSATOR Tu stii bine ca vorbele si gandurile tale trebuie dovedite prin actiuni pure si simple. Viata iti rasplateste pe cei care sunt suficient de curajosi sa stea drepti pentru ei insisi dar doar daca sunt si dispusi sa mearga acel kilometru in plus si sa isi asume raspunderea pentru tot ce s-a intamplat pana acum in viata lor. Nu fii prea orgolios sa iti recunosti greselile si sa le infrunti chiar cand ele tin doar de respectul de sine pe care nu l-ai avut candva. Mergi incet si sigur spre ce ti-ai propus in loc sa tot pui la indoiala puterea prin cuvintele altora. Nimeni nu intelege magia creata de tine cu adevarat in afara de tine. Afirmatia weekendului pentru Varsator: Eu vad magia lumii create de mine PESTI Marte retrograd te face cumva sa nu te desprinzi de ideea ca ceva nu a fost facut asa cum trebuie si intr-un fel care sa ii faca pe toti fericiti. In timp ce te gandesti la solutii mai bune, lasa-I pe altii sa stie la ce te gandesti dar doar in punctul in care simti ca ideile tale sunt in siguranta de a nu fi plagiate. Sunt multe lucruri pe care acum nu le stii. Da-ti voie sa nu stii tot si pune intrebarile potrivite in loc sa te simti vinovat ca nu stii raspunsurile inca. Tu chiar ai puterea sa iti schimbi lumea zilele acestea. Afirmatia weekendului pentru Pesti: Eu nu ma tem