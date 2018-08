Campania “Copil şcolarizat – copil protejat”: Poliţiştii au pornit în țară pentru a împărți bunuri colectate, destinate copiilor din familii defavorizate

11:50

Persoanele social vulnerabile din Chișinău pot beneficia de o masă gratuită pe zi, în cadrul cantinelor sociale. Cuantumul alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor sociale în anul curent va fi de 28 lei (fără TVA) pentru fiecare persoană. Consiliul municipal Chişinău a aprobat recent un nou Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului […]