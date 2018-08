Putin a achitat din bani publici corul căzăcesc - cadoul său „privat” la nunta ministrului austriac de Externe (FOTO)

10:35

Procuratura suedeză l-a acuzat oficial pe capitanul rus care a adormit la timona si, ca urmare, nava a ramas intepenita pe coasta Suediei, de neglijenta in conducerea vasului. Anchetatorii sustin ca rusul se afla in stare de ebreitate atunci cand nava BBC Lagos a esuat in apele suedeze, transmite Sveriges Radio.