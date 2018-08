Sărbătoarea Familie desfășurată cu succes la Hâncești

10:10

20 vizualizări Radarele vor activa pe R3 (Hâncești-Bozieni-Cimișlia) R 33 (Hâncești-Rusca-Leușeni) G 98: pe segmentul r-l Hîncești; Inclusiv și pe alte... The post Atenție! Radarele INP în Hâncești și în Raionul Hâncești appeared first on Hîncești 24 Online.