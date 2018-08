Chișinăul ar urma să elibereze autorizații pentru cinci stații de testare tehnică auto din regiunea transnistreană

19:50

În această săptămână, Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) staționat în regiunea transnistreană a desfășurat timp de două zile noi exerciții militare cu forțarea râului Nistru. Trupele ruse au ignorat orice mecanism convenit de înștiințare și de autorizare a unor aplicații în Zona de Securitate. În acest an, au avut loc aproape 200 de exerciții militare în regiune, mult mai multe decât în anii trecuți, observă experții de la Chișinău. Recentele exerciții au avut loc după mai puțin de două luni de la Rezoluția Organizației Națiunilor Unite prin care se cere Rusiei evacuarea completă și necondiționată a trupelor sale militare din Republica Moldova.La începutul lunii iulie, și Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE) a reafirmat necesitatea retragerii complete a forțelor armate străine de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea actualei misiuni de menținere a păcii din regiunea transnistreană în una civilă cu mandat internațional.Directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă (APE), Victoria Bucătaru, sugerează că nu se mai poate vorbi despre reglementarea conflictului și să se facă trimitere doar la două părți implicate, Moldova și regiunea transnistreană. Atâta timp cât Federația Rusă va avea doar rolul de participant la negocieri, dar nu și de parte implicată în conflict, rezolvarea va fi tărăgănată. Experta APE interpretează recentele aplicații de pe Nistru drept o tentativă a părții transnistrene de a obstrucționa procesul de reglementare a conflictului și de a transmite mesajul că soluționarea depinde de ei:„În prezent, avem un proces de pacificare care nu corespunde realităților. Ar trebui să ne gândim, inclusiv, dacă mai este viabil formatul de negocieri 5+2 și inclusiv acea misiune de pacificare. Pentru noi, în momentul de față, este important să conștientizăm, dar și să punem în discuție viabilitatea acelor structuri care au fost create pentru a menține securitatea în zonă și să ne gândim la alte formate care ar putea să vină să înlocuiască și să ofere posibilitatea de manevră Guvernului Republicii Moldova pentru a întreprinde anumite acțiuni, pentru a păstra securitatea statului și interesele naționale.”Exercițiile militarilor ruși din săptămâna curentă au fost urmate de reacția Chișinăului. Într-un comunicat al delegaţiei moldoveneşti în Comisia Unificată de Control, antrenamentul din zona de securitate este numit „provocator” şi „sfidător”.În opinia fostului membru al delegaţiei Republicii Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, ar fi cazul ca autoritățile să-și revizuiască tonalitatea și, de ce nu, să învețe din exemplul Georgiei, care nu ratează nici o ocazie în a-și promova interesul național.Ion Leahu: „Din păcate, asemenea acțiuni devin rutină, neînsemnate, din motivul că autoritățile de la Chișinău nu știu cum să le aprecieze, nu cunosc cum să reacționeze corect, ca cel puțin să sensibilizeze opinia publică, partenerii noștri, așa încât și ei să se pronunțe față de faptul că într-adevăr este ceva periculos. Parcă cu jumate de cuvânt, parcă vrem să atenționăm la acest fapt și parcă ne este rușine, or frică. Eu sunt departe de gândul că autoritățile actuale ale Republicii Moldova sunt incompetente. Competența le este absolut suficientă. Problema este în faptul că nu este o practică, în primul rând, de a ataca acțiunile Federației Ruse, tot timpul rămâne în spate, ca o fantomă, chipul fratelui cel mai mare ca re are careva pârghii de a influența. Tot timpul ne gândim: Dar dacă situația se schimbă? Dar dacă Moscova devine mai puternică decât este astăzi, ce ne facem noi atunci? Aproape 27 de ani, Chișinăul practic nu a ripostat.”A fost opinia lui Ion Leahu, fost membru al delegaţiei Republicii Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control.