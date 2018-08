Accent Info 17 августа 2018 (MD)

14:10

Noul an școlar se apropie cu pași grăbiți, iar rechizitele și ghiozdanele sunt la mare căutare. Părinții au început să-și pregătească copiii de școală, doar că prețurile pipărate din acest an le cam dau bătăi de cap, mai ales familiilor care au mulți copii. Totuși, vânzătorii spun că în acest an, marfa merge mult mai slab, comparativ cu anii precedenți. La rândul lor, specialiștii sugerează consumatorilor să procure rechizitele școlare din locuri autorizate și, totodată, vin cu unele sfaturi pen...