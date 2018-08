FIFA a amendat clubul Atletico Madrid cu 52.000 de franci elveţieni

10:00

Loteria Națională a Moldovei SA a fost fondată prin hotărâre de Guvern în mai 2011, unicul acționar fiind statul. În anul 2017, Guvernul a transmis din subordinea Ministerului Finanțelor în subordinea Agenției Proprietăți Publice, cu titlu gratuit, 2500 de acțiuni ordinare nominative (acțiunile statului) ale Loteria Națională a Moldovei SA. Mărimea capitalului social al întreprinderii, atât în momentul fondării, cât și în momentul transmiterii, era de 250 000 lei, acesta fiind divizat în 2500 de acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 100 de lei fiecare. De la fondare și până în prezent, unicul joc de noroc organizat de LNM este loteria națională „Milioane pentru Moldova”, care este una sistemică, cifrică și cu tiraje, unde tragerea la sorți a câștigurilor constă în determinarea combinației câștigătoare de cifre și are loc după ce a luat sfârșit vânzarea „biletelor respective” în termenele stabilite. Valoarea beneficiilor financiare aduse statului de către Loteria Națională a Moldovei de la fondare până astăzi și achitate sub formă de impozite, prime și difidente a fost 5822 mii de lei, sumă ce include beneficiile din primele șapte luni ale anului 2018. Veniturile LNM se acumulează din vânzarea biletelor de loterie. 50% din suma încasată din vânzarea biletelor se transferă în fondul de câștiguri, iar din celelalte 50% sunt acoperite cheltuielile organizatorului – comisionul operatorilor de telefonie mobilă, salariile angajaților etc. Numărul de bilete sau mesaje SMS vândute fie înregistrate săptămânal diferă de la o extragere la alta. Aceasta variază între 6000 și 10000 de bilete sau SMS-uri. Prețul unui mesaj SMS de participare, expediat la numărul „7575”, este de 8 lei și constituie prețul „biletului de loterie”. Extragerea combinației câștigătoare are loc săptămânal, în fiecare duminică, la ora anunțată în prealabil prin mijloacele de comunicare în masă. La extragere participă toate combinațiile de joc valide înregistrate în sistem în perioada unui ciclu săptămânal. Înregistrarea mesajelor SMS de participare se încheie duminica la ora 17.40. Mesajele înregistrate după ora 17.40 participă la extragerea din următorul ciclu săptămânal. Conform unor modificări ale Codului Fiscal, care au intrat în vigoare din iulie 2017, câștigurile din cadrul loteriilor se consideră surse de venit neimpozabile. Pe parcursul activității sale, LNM a calculat, reținut și transferat impozite de la câștigătorii loteriei în valoare de 1 675 982 lei.