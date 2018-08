Atenție, ȘOFERI! Trafic SUSPENDAT pe strada Mitropolit Petru Movilă din capitală

08:45

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. Dacia, Mircea cel Bătrîn Nucarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Fîntîna Schinului, Sfatul Ţării, str şi str-la Suveranităţii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Anatol Corobcianu, Băcioi, Chişinăului, Druţă Ion, Independenţei, Serelor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani: hişinău str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 - în intervalul de timp între 09:10 - 11:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene . Ioana Radu 29, V. Lupu 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Feroviarilor, Gh. Ghimpu, Grădinilor, Popilor, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru: str. 31 August 161, A. Lăpuşneanu 2-16, 24, 3-9, A. Şciusev 139, 141, 143, 149, 999, Toma Ciorbă 10A - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. A. Puşkin 52, 52A - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru cel Bun 96, Puşchin 35 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Sf. Vineri 43/1, 69, 69A, 72, Tatarbunar 22-40 - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Ginta Latină 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 21/1, Mircea cel Bătrîn 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 9999 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Basistii, Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Minerilor, Prietenia, Prieteniei, Salcîmilor, - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian: str. Pădurilor, Goian, - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Balcani 36, 40, - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Alba Iulia, Andrei Mureşanu, Andrei Mureşanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucovinei, Calea-Orheiului, Catalan, Constantin Brîncuşi, Dragoş Vodă, Drumul Alegei, Fîntînilor, Gheorghe Meniuc, Gratiesti, Gratii Stefan, Gribov, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Griului, Independenţei, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Istrati, Mărţişor, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Mioriţa, Mitropolit Petru Movilă, Nicolae Labiş, Nicolae Moroşanu, Nicolae Testemiţeanu, Olimpică, Prieteniei, Primaverii, Prof. Ion Dumeniuk, Sf.Treime, Suceava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Viilor, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: str. Alexei Mateevici, Ceucari, Constructorilor, Florilor, Gratiesti, Industrială, Olimp, Stăuceni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. Alexandru Donici, Eugen Doga, Gloriei, Goianul Nou Sat, Ion Creangă, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mioriţa, Păcii, Pădurilor, Tineretului, Vasile Alecsandri, - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 12. Anenii Noi: str. Chişinăului, Oziornaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Basarabeasca: s. Abaclia: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Boris Glavan, Cogîlinic, Dimitrie Cantemir, Grădinilor, Independenţei , Ion Secrieru, Lev Tolstoi, Livezilor, Mihail Frunze, s.Abaclia, Spitalului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 14. Cahul: or. Cahul: str. Strada Veche, Ştefan cel Mare, Plugarilor - parţial în intervalul de timp 09:00 – 13:00 s. Burlacu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Slobozia Mare: str. Mihail Frunze, Mioriţa, Petru Rareş, Plopilor, Sportivilor, Uliţa Mare, Unirii - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 15. Cantemir: s. Chioselia, s. Ţărăncuţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Hîrtop - în intervalul de timp 08:30 - 09:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 16. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Chirov, Cuibîşeva, Dimitrie Cantemir, Dimitrov, Dimitrov str-la, Dimo str-la, Dnestrovsk, Dnestrovsk str-la, Docuciaeva, Dostoevski, Gavrilov, Gherasimov, Grigore Cotovschi, Ion Soltîs str-la, Iujnîi str-la, Kiev, Komarov, Lenin, Malinovschi, Maxim Gorki, Moscova, Pobeda, Pocrîşchina, Pocrîşchina str-la, Rîleeva, Sofia Kovalevskaea, Şueanţeva, Taras Şevcenco str-la, Varnenscaea, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Dubinin, Gavriliuc, Iurie Gagarin str-la, Oleg Coşevoi - în intervalul de timp 09:30 - 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Corten: str. S. Kirov, Dimitrova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Vulcăneşti: str. 25 Siezda, Cahul, Cahul str-la, Mihail Frunze str-la, Ostrovscogo, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Călăraşi: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Constantin Stamati, Grigore Ureche, Ion Neculce, Mihail Frunze, Miron Costin, Miron Costin 2 Str-La, Nicolae Milescu Spătaru, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 1 Str-La, Vişinilor De Jos, Zamfir Arbore - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:50, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 18. Căuşeni: or. Căuşeni: str. Alba Iulia, Anna şi Alexandru, Unirii - în intervalul de timp 15:20 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:0, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Baurci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Fărlădenii Noi, s. Tănătarii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru conectarea clienţilor noi 19. Ceadîr-Lunga s. Cazaclia: str. Lenin - parţial în intervalul de timp 09:00 – 10:00 s. Valea Perjei: str. Bazarnaia, str-la Ceapaev, Comsomoliscaia, Gagarin, Molotcova, str-la Molotcova - parţial în intervalul de timp 15:00 – 16:00 20. Cimişlia: s. Ciucur-Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 21. Criuleni: s. Hîrtopul Mic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Micleşti, s. Steţcani - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Zăicana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 22. Hînceşti: s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Lăpuşna: str. 28 Iunie, 50 Let Octeabrea, Alexandru Lăpuşneanu, Bahmeta, Comarova, Dimitrie Cantemir, Doina, Duminica Mare, Eugen Ungureanu, Gheorghe Chiriţa, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ioana Iakir, Ioana Iakir Str-La, Iurie Gagarin, Lalele, Matrosov, Mehanizatorov, Mihai Viteazul, Mihail Lermontov, Molodejnîi Str-La, Pobeda, Podiş, Renaşterii, Sadovaea, Salcîmilor, Şcolinaea, Şelepukina, Serghei Kirov, Serghei Kirov Str-La, Sfatul Ţării, Sfînta Treime, Sovetov, Sovetov Str-La, Umanscogo, Vasilii Ceapaev, Viilor, Vladimir Maiacovski, s. Anini, s. Rusca, s. Şipoteni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:40, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sărata Galbenă: str. Boris Glavan, Criucova, Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ion Soltîs, Matrosov, Mihai Eminescu , Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Nikolai Vatutin, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Sfîntul Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sărata Galbenă: str. Grigore Cotovschi, Hînceşti, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Octeabriscaea, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sofia - în intervalul de timp 14:45 - 16:45, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Mingir - în intervalul de timp 12:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului or. Hînceşti: str. Chişinăului, Maria Drăgan, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga - în intervalul de timp 09:30 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 23. Ialoveni: s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:30, pentru conectarea clienţilor noi s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30, pentru conectarea clienţilor noi s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00, pentru conectarea clienţilor noi s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Costeşti - în intervalul de timp 17:00 - 18:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 24. Leova: s. Sărata-Răzeşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 25. Nisporeni: or. Nisporeni: str. Alexandru cel Bun, Suveranităţii - în intervalul de timp 10:00 - 13:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Bălăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Drojdieni, s. Şişcani - în intervalul de timp 10:00 - 14:00, pentru conectarea clienţilor noi s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 26. Orhei: str. D. Cantemir, Zemţov - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Dorobanţilor, Meşteşugarilor, Valul lui Troian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Pohorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mălăieşti - în intervalul de timp 10:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Podgoreni - în intervalul de timp 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 27. Străşeni: s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 28. Ştefan Vodă: or. Ştefan-Vodă: str. Alexandru cel Bun, Libertăţii, Livezilor, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp 15:40 - 17:10, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Popeasca: str. Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Mira - în intervalul de timp 13:40 - 15:10, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Carahasani: str. 1 Mai, Cotovschi, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Palanca: str. 31 August 1989, 50 Let Sov.Moldavii, Academicianul Ghidirim, Cetatea Albă, Doina, Florilor, Fraţii Dumitraşco, Livezilor, Livezilor , Mihai Eminescu, Nistreană, Păcii, Palanca, Severnaea, Ştefan Vodă, Suvorovo, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Popeasca: str. B. Glavan, I. Creangă, Iscra, Livezilor, S. Lazo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Popeasca: str. D. Cantemir, Livezilor, Miciurin - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 29. Taraclia: str. Beregovoi Str-La, Dimitrov, Inzov General, Karl Marx, Pervomaiscaea, Polevaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Novosiolovca - în intervalul de timp 15:00 - 16:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului 30. Teleneşti: s. Hirişeni - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Recea - în intervalul de timp 08:45 - 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s. Sărătenii Vechi - în intervalul de timp 11:00 - 13:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11