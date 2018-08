LIVE // Chiril Gaburici prezintă rezultatele implementării programului „Drumuri bune pentru Moldova”

17:45

Expulzarea din spațiul comunitar al Uniunii Europene a preşedintei Fundaţiei Open Dialog, Ludmila Kozlovskaia, suspectată de spionaj în favoarea Moscovei, dar şi legăturile acesteia cu liderii PAS şi PPDA de la Chişinău, induce ideea unei implicări profunde a serviciilor secrete ruseşti în politica internă de la Chişinău.Această părere a fost expusă de analistul politic Corneliu Ciurea, în cadrul emisiunii Publika Report, de la Publika TV: ”Ar putea să existe nişte implicaţii politice profunde şi în cazul Republicii Moldova şi cred că serviciile secrete de la noi au urmărit acest caz. Există o conexiune evidentă între Fundaţia Open Dialog şi liderii opoziţiei radicale din unele ţări ex-sovietice, cum ar fi Rusia sau Kazahstan, dar şi cu cea din Republica Moldova. Presupunem că se urmăreşte subminarea regimurilor politice din aceste ţări”.Analistul politic le-a cerut liderilor PAS şi PPDA, Maia Sandu şi Andrei Năstase, să explice public care este natura relaţiilor dintre aceste formaţiuni şi Fundaţia Open Dialog, suspectată de legături cu serviciile secrete de la Moscova: “Maia Sandu şi Andrei Năstase să spună clar ce îi leagă de această Fundaţie, ce planuri au mai au cu Open Dialog şi dacă vor mai beneficia de servicile acesteia, dar şi de ce servicii au beneficiat deja”, a mai spus Corneliu Ciurea.În cadrul aceleiaşi emisiuni, colonelul în rezervă al SIS, Alexandru Popescu şi-a exprimat speranţa că serviciile secrete din Moldova monitorizează cu atenţie acest caz: “Sper că există materiale în cadrul serviciilor noastre, care ar trebui să spună dacă există relaţii cu personaje politice de la noi. Este important să se documenteze, în ce constau aceste relaţii. Observăm că are loc promovarea intereselor Rusiei, pe filiera organizaţiilor neguvernamentale, sub auspiciul apărării democraţiei. Avem acţiuni cu caracter subminatoriu în mai multe ţări din spaţiul ex-sovietic. Avem indicii că se pregăteşte o preluare a puterii, avem indicii clare a unor activităţi cu caracter distructiv, care sunt deja dejucate de serviciile secrete din ţările europene”.Amintim că Ludmila Kozlovskaia a fost expulzată din UE, pentru legături cu serviciile secrete ruse. Aceasta este preşedintele Open Dialog Fundation, organizaţie care lobbează la Bruxelles PAS-ul Maiei Sandu şi PPDA-ul lui Andrei Năstase.Potrivit presei poloneze, Kozlovska a ajuns în Ucraina marţi după-amiază, după ce a fost inclusă în registrul Sistemului de Informații Schengen, ea fiind marcată cu cel mai înalt indicator, care presupune deportarea imediată nu doar din țara de reședință, adică Polonia, ci şi din Uniunea Europeană.Ziarul britanic Financial Times a scris anterior că organizaţia Ludmilei Kozlovska, finanţată de miliardarul azer Mukhtar Ablyazov, s-a remarcat pentru sprijinul acordat oligarhului condamnat de la Chişinău, Veaceslav Platon, dar şi a oferit servicii de avocatură inclusiv lui Renato Usatîi, fost primar de Bălţi, refugiat la Moscova, dar şi liderului mișcării extremiste Antifa, Grigore Petrenco, refugiat în Germania.Amintim, de asemenea, că, într-un raport prezentat în Parlamentul European, respectiva Fundaţie a fost acuzată de implicarea în războiul hibrid dus de Federaţia Rusă contra Occidentului.Autorii documentului au acuzat-o pe Ludmila Kozlovska că ar fi fost recrutată de serviciile speciale rusești. Finantional Times mai notează că Mukhtar Ablyazov s-ar fi îmbogățit prin scheme raider şi spălare de bani. În 2009, bancherul controversat, presat de dosarele penale din cel puţin 6 state, în care era vizat pentru escrocherii bancare şi spălări de bani, printre care Kazahstan, Ucraina şi Rusia, a fugit de la Moscova la Londra, locul de refugiu preferat al miliardarilor din Est. Potrivit ziarului britanic, Ablyazov a luat cu el în Marea Britanie nu doar miliardele furate din Kazahstan şi Ucraina, dar şi luptele politice în care era implicat, exportând din Kazahstan şi Rusia în Occident războiul legat de numele său, devenind un adevărat cal troian care a dezbinat nu doar opinia publică din Vest, dar şi instituţiile Occidentale.Presa a mai scris, de asemenea, că Mukhtar Ablyazov ar avea o legătură amoroasă cu Ludmila Kozlovska, iar jurnaliștii unui portal de știri din Kazahstan au găsit şi un filmuleț pe un site pentru adulți în care ar apărea cele două personaje.sursa: actual.md