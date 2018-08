FBI avertizează: Vor fi atacate bancomate din întreaga lume

15:30

Platforma DA denunță publicațiile mincinoase apărute recent pe o pagină falsă de Facebook, adresând un denunț în acest sens Procuraturii Chișinău, Direcției de Poliție Chișinău, Serviciului de Informație și Securitate. Platforma DA solicită investigarea faptelor săvârșite de persoane necunoscute, care au creat mai multe pagini pe rețeaua de socializare Facebook utilizând denumirea și sigla partidului, […] The post Platforma DA solicită să fie identificate persoanele, care au creat pagini false cu sigla partidului și numele lui Andrei Năstase appeared first on Moldova.org.