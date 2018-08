Ministrul finanțelor din Turcia a dat asigurări investitorilor că problemele economice ale țării sale vor fi rezolvate rapid

20:00

Organizația Promo-LEX semnalează mai multe încălcări ale dreptului omului în regiunea transnistreană care s-au produs în prima jumătate a acestui an. Un raport prezentat astăzi subliniază între altele preluarea legislației rusești îndreptate împotriva ONG-urilor. În regiunea transnistreană drepturile omului sunt încălcate frecvent, iar mecanisme de apărare a acestor drepturi lipsesc cu desăvârșire. Restricționarea accesului în regiune a avocaţilor şi apărătorilor drepturilor omului încurajează impunitatea. Acestea sunt câteva concluzii ale experţilor de la Promo-LEX. Ei constată că în prima jumătate a anului 2018 administrația de la Tiraspol a luat mai multe decizii de natură să înrăutățească situaţia drepturilor omului şi aşa precară.Iată un exemplu: la 19 mai au intrat în vigoare noile reglementări privind organizațiile necomerciale din regiunea transnistreană care interzic ONG-urilor finanţate din exterior să desfășoare o serie de activități, inclusiv cele ce se referă la promovarea și protecția drepturilor omului. Adoptarea acestui pachet de acte normative, copiate după calapodul rusesc, este punctul final al unor încercări permanente ale administrației de la Tiraspol de a ține sub control activitatea organizațiilor societății civile şi compromite libertatea de asociere, spune avocatul Pavel Cazacu.El mai observă că administraţia tiraspoleană restricţionează masiv dreptul la libera exprimare în regiune. Închiderea ziarului incomod puterii „Profsoiuznîe vesti” e doar un exemplu.Situația romilor din regiunea transnistreană rămâne a fi îngrijorătoare. Mulți dintre ei sunt analfabeți și nu au documente de identitate. Iar o mare parte a populației de etnie romă supraviețuiește la limita sărăciei.Proprietarii de terenuri sunt obligaţi să obţină certificate de la administrația oraşului Dubăsari, ceea ce îi demotivează... Raportul de monitorizare mai scoate în vileag modul în care sunt puse în aplicare înțelegerile protocolare convenite de Chişinău şi Tiraspol în noiembrie 2017. Deşi proprietarii de terenuri situate la răsărit de traseul Râbniţa-Tiraspol au obţinut acces la terenurile lor, aceşti cetăţeni sunt obligaţi să obţină certificate emise de către administrația oraşului Dubăsari, ceea ce îi demotivează, spune avocatul Pavel Cazacu. În cazul şcolilor cu predare în grafie latină, avocatul apreciază diminuarea taxelor pentru chiria edificiilor. În acelaşi timp, însă, el spune că libera circulație, transportarea materialelor didactice și a produselor alimentare rămân în continuare o problemă ce creează obstacole pentru activitatea liberă a acestor instituții de învățământ.Libera circulaţie e restricţionată şi pe podul de la Gura Bîcului – Bîcioc, reparat din fondurile europene şi recent redeschis. Cauza fiind instaurarea de către Tiraspol a unor posturilor ilegale pe acel pod. Concluzia generală a avocatului Pavel Cazacu e următoarea:„În regiunea transnistreană cu greu îţi poţi apăra drepturile. Nu sunt mecanisme eficiente de protecţie a drepturilor omului şi acest lucru s-a observat în cazurile şi fenomenele pe care le-am constat. În acest teritoriu nu există mecanisme care ar putea permanent să monitorizeze respectarea drepturilor omului.”Directorul executiv al Asociaţiei Promo-LEX, Ion Manole, observă o intensificare în ultima vreme a discuţiilor despre nerespectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, inclusiv pe platforme internaţionale, cum ar fi formatul oficial de negocieri 5+2:„Totuşi, trebuie să remarcăm că categoria de drepturi care sunt discutate în cadrul acestor formate sunt posibile doar după aprobarea celor de la Tiraspol. Deci, categoriile de drepturi sunt discutate doar dacă Tiraspolul e de acord.”Raportul mai constată că Federația Rusă continuă să joace un rol decisiv în consolidarea regimului de la Tiraspol, oferind suport social, economic, politic și militar, contrar normelor de drept internațional. Doar în prima jumătate a anului 2018, Rusia a alocat regiunii așa numitul ajutor umanitar în valoare de 435 de milioane de ruble, echivalentul a 6,5 milioane de dolari. În raioanele din estul ţării este încurajată obţinerea cetăţenii ruseşti, procedurile fiind simplificate de la începutul anului. Anul trecut, aproape 10 mii de oameni au primit cetăţenie rusă. Parte din ei sunt înrolați în structurile paramilitare şi nu sunt protejați împotriva abuzurilor, dar nici nu pot beneficia de apărare atunci când li se încalcă drepturile, spune Ion Manole:Federaţia Rusă continuă să se comporte de parcă acest teritoriu al R. Moldova ar fi parte a Federaţiei Ruse...„Federaţia Rusă continuă să se comporte de parcă acest teritoriu al R. Moldova ar fi parte a Federaţiei Ruse. Inclusiv sub aspect militar, am văzut în ultimele zile că au loc exerciţii militare, iarăşi cu încălcarea tuturor regulilor şi a normelor care există inclusiv la nivel bilateral cu R. Moldova. Deci, toate aceste fapte la nivel militar, la nivel de drepturi ale omului, nemaivorbind de aspectele sociale şi economice pe care Federaţia Rusă le controlează, toate acestea demonstrează că Rusia continuă să aibă influenţă şi poate influența administraţia regiunii atunci când vorbim de încălcarea drepturilor omului.”Ion Manole a amintit că până în prezent Curtea Europeană a drepturilor omului a emis 14 hotărâri în care a constata încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. În majoritatea din aceste cazuri a fost condamnată Federația Rusă întrucât deține controlul asupra regimului de la Tiraspol. Rusia a executat doar două din hotărârile Curţii de la Strasbourg, partea rusească îşi declină de fiecare dată responsabilitatea pentru situaţia din regiunea separatistă.