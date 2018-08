Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă. Când vin ploile

08:50

Se apropie 1 septembrie, iar începutul de an școlar și universitar se începe cu tot mai puțini studenți și elevi, de la an la an. O arată datele statistice furnizate de BNS. Astfel, dacă în 2013 aveam peste 235.000 de tineri (14-23 de ani) în colegii, școli profesionale și universități, anul trecut abia dacă a fost atinsă cifra de 186.000.