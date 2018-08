Un monopol privat asupra autogărilor din R.Moldova?

18:20

Marea cântăreață de muzică soul americană Aretha Franklin a murit la vârsta de 76 de ani joi dimineață, ora locală, la casa ei din Detroit, în Statele Unite. Potrivit unei declarații a publicistului cântăreței, primită de Associated Press, cauza morții a fost un cancer pancreatic avansat. Franklin a renunțat la turnee anul trecut, din cauza unor probleme de sănătate neprecizate, la vremea aceea. Fiică de predicator devenită vedetă la 20 și ceva de ani, Aretha Franklin a primit 18 premii Grammy și 25 de discuri de aur, având 20 de melodii ajunse pe locul I în topul muzicii Rythm & Blues. În 1987 a devenit prima femeie în Rock and Roll Hall of Fame.