Cele mai profitabile bănci din România în semestrul I (2018)

12:30

Echipei Victoriabank i s-a alăturat Vitalie Corniciuc , numit în funcția de director al Direcției Economico – Financiare, anunță un comunicat de presă al băncii. Noul Chief Financial Officer are studii superioare economice și o experiență de peste 10 ani în funcția de manager superior în cadrul KPMG Moldova , dar și experiență în domeniul contabilității. Acesta are calitatea de membru în...