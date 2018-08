O localitate din Republica Moldova se va înfrăţi cu oraşul Burgas din Bulgaria

11:50

După mai multe întrevederi şi discuţii pe care le-am avut pe parcursul vizitei în India, m-am convins că deschiderea ambasadei ţării noastre la New Delhi va permite intensificarea contactelor inter-instituționale şi aprofundarea relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi Republica India, a căror potenţial urmează a fi valorificat pe deplin în perioada următoare. Declaraţia a […]