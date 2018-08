Circa 7.000 de oameni s-au adresat la corturile anticaniculă, în ultimele 48 de ore

13:00

Exact aceste microorganisme atrag din ce in ce mai mult atentia specialistilor, care le studiaza pentru a afla mecanismele prin care reusesc sa „curete” aerul pe care il inspiram. De altfel, astfel de bacterii traiesc in tot corpul uman si au un rol esential, cum sunt si bacteriile din flora intestinala sau cele din flora vaginala. Bacteriile au capacitatea de a crea anumiti compusi, numiti bacteriocine, care ataca sau inhiba alte bacterii, potrivit doc.ro. Practic, este un fel de „razboi” al bacteriilor, iar organismul uman s-a adaptat pentru gazduirea celor care il ajuta sa le elimine pe cele daunatoare. Lugdunin, bacteria cu capacitati unice Oamenii de stiinta germani au descoperit in interiorul nasului uman o bacterie ce produce un antibiotic capabil sa ucida unul dintre cei mai greu de tratat agenti patogeni. Stafilococul auriu este o bacterie periculoasa, care poate produce septicemii si duce chiar la deces. Provoaca in special infectii ale pielii, ale plagilor deschise, pneumonie si infectii sanguine. Substanta descoperita a primit numele „lugdunin” si a fost declarata eficienta in tratarea infectiilor cutanate la soareci. Urmeaza extinderea testelor, pentru a stabili in ce masura poate fi extrasa si utilizata pentru efectele saue antimicrobiene. Ce lucruri surprinzatoare poate face nasul Nasul tau este principala ruta pentru respiratia corecta Nasul si gura pot servi drept niste cai prin care aerul patrunde si iese din plamani. In cazul respiratiei normale, nasul este principala cale prin care circula aerul. Chiar si in cazul exercitiilor fizice solicitante, cand respiratia pe gura predomina, o parte a aerului continua sa treaca prin nas. Nasul joaca un alt rol important in respiratia noastra. Exista un mecanism de reflex care coreleaza nasul de plamani. Pe masura ce nasul se „inchide”, plamanii devin si ei din ce in ce mai inchisi, iar cand nasul se „deschide”, si plamanii se deschid. Nasul umidifica aerul pe care il respiri Nasul proceseaza aerul pe care il respiram, pentru a-l pregati pentru plamanii si gatul nostru, care nu tolereaza prea bine aerul uscat. Pe masura ce aerul inhalat trece prin nas, acest organ umidifica aerul, gratie unui unei structuri complexe, cu mai multe straturi. Acum stii de ce iti simti gatul uscat cand ai respirat o perioada lunga de timp pe gura: aerul inhalat nu a fost umidificat in nas, asa cum era normal. Nasul tau curata aerul pe care il respiri Aerul pe care il respiram contine tot felul de elemente si de particule – incepand de la oxigen si nitrogen, pana la praf, poluare, alergeni, fum, bacterii, virusuri, mici insecte si nenumarate alte lucruri. Din fericire, nasul ajuta la curatarea aerului pe care il respiram. Pe suprafata tesuturilor nazale, exista celule mici speciale, numite cili, care prind „in capcana” mare parte din aceste lucruri. O data capturate particulele, acestea stau prinse in mucoasa si, treptat, sunt impinse in gat, acolo unde sunt inghitite. Nasul modeleaza sunetul vocii tale Ceea ce auzim atunci cand oamenii canta si vorbesc are legatura, in mare parte, cu structurile rezonante din gat si din nas. Vocea este produsa in laringe, dar bogatia acelui sunet este determinata de modul in care sunetul este procesat deasupra laringelui, lucru care se intampla in nas si in gat. Vocea nazala pe care o auzim la o persoana care are o raceala si sufera de alergii se datoreaza pierderii acestei rezonante nazale, deoarece aerul nu poate trece prin nas, asa cum ar fi normal. Nasul tau te ajuta sa iti gasesti un partener Nasul joaca un rol important in perceptiile noastre legate de sex, prin intermediul sistemului olfactiv. Simtul mirosului este o componenta-cheie a modului in care identificam oamenii atunci cand suntem aproape de ei. Mirosul caracteristic al parfumului unei persoane sau al apei de colonie sau mirosul samponului ori sapunului unei persoane ar putea fi important pentru excitatia sexuala. Mirosul transpiratiei umane are un efect direct asupra receptorilor din creier, iar pierderea mirosului este corelata cu scaderea apetitului sexual, explica oamenii de stiinta. Sa nu uitam de feromoni, care sunt foarte importanti pentru reproducerea la animale, precum si in cazul sexualitatii si stimularii sexuale la oameni. Considerat foarte fascinant in acest sens este un mic organ auxiliar din nas – organul lui Jacobson sau organul vomeronasal – care este corelat cu sistemul olfactiv. Unii considera acest organ al saselea simt. Organul lui Jacobson este localizat la baza septului nazal si este prezent la aproape toate animalele. La oameni, acesta este nefunctional sau actioneaza ca o ramasita veche, precum apendicele, insa unii cercetatori cred ca acesta joaca un rol in comunicatia feromonilor si a altor substante chimice.