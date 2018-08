Un bărbat din Bălți, prins de polițiști cu 150 de litri de alcool etilic fără acte de proveniență

08:10

262 de tineri și-au cumpărat deja locuințe în cadrul programului guvernamental „Prima Casă". Alte două cereri de creditare au fost acceptate, iar încă 17 sunt în proces de examinare. Din numărul total de credite, 14 au fost oferite pentru angajații din serviciul public, conform condițiilor „Prima Casă 2", statul compensând acestora jumătate din creditul contractat.