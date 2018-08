Lobbyștii lui Năstase, Ursachi & Co, acuzați de finanțare din Rusia și implicare în războiul hibrid

12:00

Astfel, numarul moldovenilor decedati in accidentul de la Kaluga s-a ridicat la sapte. Barbatul care a fost adus astazi avea 43 de ani si era internat in stare grava la spitalul din Rusia. Medicii de acolo au incercat sa-l salveze, insa nu au putut, deoarece starea acestuia era critica. In Federatia Rusa raman internati alti doi moldoveni in stare grava. Accidentul a avut loc acum noua zile, in apropierea orasului Kaluga din Federatia Rusa. Atunci un microbuz cu moldoveni a fost lovit de un For...