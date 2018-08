VIDEO// Consiliul judeţean Tulcea şi Consiliul raional Soroca au semnat un acord de colaborare

21:50

Rusia nu mai are niciun interes de a iniția vreun conflict militar, ci doar de a păstra o stare de frică permanentă. Teritoriile din stânga Nistrului nu au aparținut niciodată Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de liderului Mișcării populare anti-mafie, SERGIU MOCANU în cadrul emisiunii Sfatul Țării. Federați rusă ține locuitorii R. Moldova în ...read more → Articolul OPINIE // Rusia nu mai are niciun interes de a iniția vreun conflict militar apare prima dată în 10TV.