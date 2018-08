Şase bombardiere ruseşti, interceptate în apropierea României de avioanele de luptă ale Royal Air Force

12:20

Campania „Poporul gândește" a ajuns în localitățile Moldovei. Avocații au mers în Ștefan Vodă și Cahul pentru a discuta cu semenii lor despre cum să se informeze corect, propagandă și cum să pună la îndoială ce aud la știri. Peste 120 de oameni au fost îndemnați să chibzuiască și să nu ia totul de-a gata, primind material informativ elaborat […]