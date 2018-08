O Instanţă din Istanbul a ordonat eliberarea preşedintelui Amnesty în Turcia

13:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Cuza Vodă 14, Dacia 23, 25, 27, 29, 33, Decebal 139, 139 B, C, 9001, 2 str-la Lvov 83, 87 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. Fîntîna Schinului, Sfatul Ţării, str şi str-la Suveranităţii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 - în intervalul de timp între 09:10 - 11:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Ion Creangă 11-35, 14-56, Vissarion Belinski 32-40, 61 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru conectarea clienţilor noi str. Sf. Vineri 43/1, 69, 69A, 72, Tatarbunar 22-40 - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Calea Unirii, Calea Unirii 1 str-la, Renaşterii, Renaşterii str-la, Rezistentei, Stejarului, Teiului, Tudor Vladimirescu, Valea-Babii - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Ion Vatamanu, Lacului, Lidia Istrati, Nicolae Sulac, Renaşterii, Unirii, Vatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici: s. Ghidighici: str. Ştefan cel Mare 9010, 9019, 9020, Ghidighici 999 - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Aleea Verde, Bujorilor, Bujorilor 1 str-la, Bujorilor 3 str-la, Bujorilor 5 str-la, Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Codru, Colinei 1 str-la, Colinei 2 str-la, Costiujeni, Livădarilor, Otradnii 1 str-la, Otradnii 2 str-la, Padurilor, Padurilor 1 str-la, Pădurilor 1 str-la, Plaiului 1 str-la, Pomicultorilor, Pomicultorilor 1 str-la, Pomicultorilor 2 str-la, Pomicultorilor 3 str-la, Pomicultorilor 4 str-la, Pomicultorilor 5 str-la, Pomiculturilor 6 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Schinoasa-Deal str-la, Schinoasa-Deal 1 str-la, Schinoasa-Deal 2 str-la, Schinoasei Deal 3 str-la, Sf.Maria, Sf.Martiri Brîncovineni, Sf.Ştefan, Sihastrului, Sihastrului 1 str-la, Sihastrului 2 str-la, Sihastrului 4 str-la, Sitarului 3 str-la, Viticultorilor, or. Chişinău: str. Sf. Ştefan 21, 23, 43, Sihastrului 42, 79A, 9003, 9990 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 8. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Crîngului 12 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Doina 104, 104A, Dm. Rîşcanu 33/1 - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Dumitru Rîşcanu 18 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Făureşti: s. Făureşti: str. Doina, Făureşti, Gradinilor, Mihai Viteazul, Mioriţa, Ogoarelor, Varniţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: s. Ciorescu: str. Alexandru cel Bun 28, Ciorescu 999 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian: s. Goian: str. Chişinăului, Goian, Ichel, Păcii, Văilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 12. Anenii Noi: s. Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 13. Cahul: str. Dunării, Garoafelor, Griviţei Şos., Păcii, Prieteniei, Prieteniei Şos., Strada Noua, Trandafirilor, s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru Lipcan, Dumbrava Roşie, M. Kogîlniceanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Lebedenco, s. Hutulu, s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Găvănoasa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:15, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 14. Cantemir: s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Cazaclia: str. Crupscaea, Dimitrova, Griboedova Str-La, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Corten: str. S. Kirov, Dimitrova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Dezghingea: str. Ioana Iakir, Lenin, Miciurin, Pobeda, Şevţovoi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Svetlîi: str. Iubileinaia, Gagarin, Lenin - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 16. Călăraşi: s. Dereneu, s. Hirova, s. Hogineşti, s. Meleşeni, s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 08:40 - 20:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 17. Căuşeni: or. Căinari: str. B.P. Hajdeu, B. Glavan - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30, pentru conectarea clienţilor noi or. Căuşeni: str. Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Baurci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cărnăţeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30, pentru conectarea clienţilor noi s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30, pentru conectarea clienţilor noi 18. Cimişlia: s. Abaclia: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Boris Glavan, Cogîlinic, Dimitrie Cantemir, Grădinilor, Independenţei, Ion Secrieru, Lev Tolstoi, Livezilor, Mihail Frunze, s.Abaclia, Spitalului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sadaclia: str. 31 August, Fîntînilor, M. Frunze - parţial în intervalul de timp 09:00 – 10:00 s. Suric - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Criuleni: s. Magdăceşti: str. Alecu Russo, Dimitrie Cantemir, Lev Tolstoi, Măgdăceşti, Mitropolit Bănulescu-Bodoni,Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru, Orhei, Păcii, Tudor Arghezi, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:05 - 10:30, pentru conectarea clientului nou. s. Măgdăceşti: str. Tudor Arghezi, Ştefan cel Mare, Măgdăceşti - parţial în intervalul de timp între 12:45 - 14:15, pentru conectarea clientului nou s. Micleşti - parţial în intervalul de timp între 09:05 - 10:30, pentru reconectarea consumatorului s. Răculeşti, s. Jevreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Hînceşti: str. Călinescu, Demnitatea, Florilor, str-la Bucovina, Grădinilor, M. Eminescu, str-la P. Movilă, str-la Severnîi, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:25, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Calmaţui, s. Dancu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Pereni - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sărata Galbenă: str. Grigore Cotovschi, Hînceşti, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Octeabriscaea, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 21. Ialoveni: s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00, pentru conectarea clienţilor noi 22. Leova: s. Beştemac, s. Piteşti, s. Troian, s. Troiţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sărata-Răzeşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sîrma - parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 23. Nisporeni: s. Băcşeni, s. Chilişoaia, s. Isăicani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Şendreni - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Orhei: or. Orhei: str. M. Eminescu, Paghis, Stanislav Trofim, V. Lupu - parţial în intervalul de timp 09:20 – 11:20 arţial în intervalul de timp 09:00 – 10:00 str. D. Cantemir, Zemţov - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Dorobanţilor, Meşteşugarilor, Valul lui Troian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Step-Soci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 25. Străşeni: s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Scoreni - parţial în intervalul de timp 08:50 – 11:00s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 26. Ştefan Vodă: s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Independenţei, Lenin, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sportivă, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 27. Taraclia: s. Budăi: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Popa N.V., Sadovaea, Serghei Lazo, Staroseliscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 28. Teleneşti: s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tîrşiţei, s. Flutura - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ineşti - parţial în intervalul de timp 12:30 – 16:00