Reţinut pe urme fierbinţi după ce a jefuit un bărbat // VIDEO

Activista Ludmila Kozlovska, cunoscută ca fiind lobbyista Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase, dar și apropiată cu Natalia Morari și Ana Ursachi, a fost deportată din Polonia, primind interdicție în Uniunea Europeană, aceasta fiind bănuită de relații cu serviciile secrete rusești.Kozlovska venea cu avionul din Bruxelles și imediat după ce a ieșit din avion aceasta a fost preluată de polițiștii polonezi. Aceasta a petrecut noaptea în aeroport, iar spre dimineață a fost deportată în Ucraina, stat a cărei cetățean este ea. Autoritățile au argumentat decizia ca fiind una de interes național. Materialele la care lucra președinta Open Dialog puteau afecta grav imaginea statului polonez în lume.Experții însă consideră că de fapt, cauza reală a interdicției primite de Ludmila Kozlovska sunt legăturile strânse a acesteia cu serviciile secrete rusești. După părerea acestora, fondul Kozlovskăi doar pe hârtie este unul pro-ucrainean și anti-rus. De fapt sunt într-o opoziție utilă anti-rusă promovând ascuns interesele Kremlinului, transmite publicația poloneză ONET Wiadomosci.În Republica Moldova, Ludmila Kolzovska și fundația Open Dialog au devenit cunoscute datorită relațiilor strânse a acestora cu opoziția de la Chișinău, anume liderii protestelor Maia Sandu și Andrei Năstase. Activista originară din Ucraina s-a evidențiat în special ca o bună prietenă a avocatei fugare Ana Ursachi care i-a reprezentat în instanță pe Grigore Petrenco și Veaceslav Platon.Conform unui raport prezentat de Parlamentul European, fundația Open Dialog, este acuzată de înrolare de partea serviciilor secrete rusești în războiul hibrid dus de Rusia împotriva Occodentului.Conform raportului, fratele Ludmilei Kozlovska, Piotr Kozlovsky, care figurează în calitate de finanțator al ONG-ului, este proprietarul întreprinderii din Crimeea, orașul Sevastopol, ZSS Mayak, specializate în furnizarea utilajelor speciale flotei militare ruse. În conformitate cu raportul prezentat, ZSS Mayak este sub controlul FSB, fiind furnizor de utilaje speciale pentru submarinele militare nucleare rusești.Deși Kozlovska a negat acuzațiile, replicând că fratele său ar fi vândut ZSS Mayak încă în 2003, iar după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 acesta ar fi emigrat în SUA, informațiile au fost calificate ca fiind false de presa din Polonia și Ucraina, care a stabilt că în conformitate cu registrele întreprinderilor din Federația Rusă, Piotr Kozlovsky, care deține și cetățenia rusă, figurează până în prezent în calitate de proprietar al ZSS Mayak. Mai mult, Open Dialog a primit donații și de la cetățenii Federației Ruse Andrei Brovcenko și Arkadi Agarkov, care conduc companii subsidiare ale ZSS Mayak de pe teritoriul Rusiei. În replică, unica scuză a Ludmilei Kozlovska este că ONG-ul nu este responsabil de verificarea provenienței banilor primiți de la donatori.De notat, că Fundația Open Dialog a figurat anterior în investigații jurnalistice , fiind finanțată și de oligarhul kazah Mukhtar Ablyazov, condamnat de justiția din Marea Britanie pentru spălare de bani și devalizarea BTA Bank din Kazahstan.ONG-ul este cunoscut printr-un lobby agresiv făcut în instituțiile europene în favoarea lui Ablyazov și împotriva dușmanilor geopolitici principali ai Rusiei în Europa de Est, Polonia și Ucraina. În 2016, după reținerea la Kiev a „raiderului nr.1 în CSI” și totodată a agentului FSB Veaceslav Platon și extrădarea acestuia în Republica Moldova, și țara noastră a intrat în vizorul Fundației Open Dialog. Aceasta sponsorizează și face lobby în instituțiile europene pentru Maia Sandu și Andrei Năstase, dar și pentru activiștii pro-ruși și partidele pro-ruse de la Chișinău, cum ar fi cel condus de Renato Usatîi. Aceste acțiuni sunt calificabile drept diversiuni dirijate sub paravanul ONG-ului de finanțatorii din Rusia în cadrul războiului hibrid dus de Kremlin și serviciile speciale de la Moscova în Europa de Est.Cu toate că, vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari susține , că partidul pe care îl reprezintă nu are relații cu Open Dialog și președintele fundației, Ludmila Kozlovska, în cadrul unei călătorii la Bruxelles, Maia Sandu, Andrei Năstase, dar Alexandru Machedon, finanțator al PPDA și Natalia Morari vârful de lance al propagandei și lobării intereselor partidelor de opoziție apar într-o fotografie alături de președinta Open Dialog, Ludmila Kozlovska și eurodeputați specializați în critica guvernării de la Chișinău precum Cristian Preda, Siegfried Mureșan și Petras Austrevicius.Mai mult de atât, la data de 9 mai 2017, liderii partidelor de opoziție, Maia Sandu și Andrei Năstase au fost invitați la conferința fundației Open Dialog, în cadrul căreia, cei doi au împărtășit celorlalți simpatizanți și invitați la conferință despre lupta cu guvernarea cerând ajutorul fundației în „cauza nobilă” și atingerea scopului final, accederea la guvernare.sursa: telegraph.md